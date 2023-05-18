Millet İttifakı’nın yeni stratejisi belli oldu! ‘En iyi kadro bizde…’

Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasında yaşanacak seçimde Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi bakanlar kurulunu açıklaması önemli bir strateji olarak öne çıkıyor. Kişilerin belli olması seçmeni yeni isimler üzerinden motive edecek bir plan olarak parti kurmaylarınca tartışılıyor.
Cumhuriyet’ten Tuncay Mollaceisoğlu’nun haberine göre, birinci turda seçmenin hangi gerekçelerle oy vermediği analiz ediliyor. Millet İttifakı, analiz sonucuna göre liyakatli isimlerden oluşan bir kadro ile hem motivasyon hem de heyecan yaratılarak ikinci turda seçim kazanmayı hedefliyor.
Kabine’nin seçim öncesi duyurulması stratejisinin aylar önce CHP’de de konuşulduğu ancak son anda bu fikirden vazgeçildi.