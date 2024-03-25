Millet aç gezerken sanatçıların Ramazan Bayramı’nda alacağı servet ortaya çıktı.

Ramazan Bayramı’nda ünlülerin alacağı para ve nerede sahne alacakları ortaya çıktı. Bu haber sonrasında, “Millet aç gezerken sanatçıların Ramazan Bayramı’nda alacağı servet ortaya çıktı.” yorumu yapıldı.