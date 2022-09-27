Miçotakis’ten flaş sözler… Skandal Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis yaptığı açıklama yine Türkiye’yi hedef aldı. Yunan Başbakan, Türkiye’yi kastederek ‘Karşı taraf monoton bir şekilde yalanlarını ve tehditlerini sürdürebilir ama bu oyunda tek başına’ dedi.

Komşu Yunanistan’da gündem bir kez daha Türkiye.

Son dönemde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye’yi hedef alan Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis, bir kez daha Ankara’yı hedef aldı.

Yunan Başbakan, Türkiye’yi kastederek ‘Karşı taraf monoton bir şekilde yalanlarını ve tehditlerini sürdürebilir ama bu oyunda tek başına’ dedi.

Gözden Kaçmasın Kabine toplantısında konuşan Mitsotakis, ‘Sadece Yunanistan’a karşı değiller’ dedi ve Türkiye’nin Avrupa ve NATO’yu da karşısına aldığını iddia etti.

Silahlı kuvvetlerin tetikte olduğunun altını çizen Miçotakis, müttefiklerinin desteğine sahip olduğunu belirterek bir kez daha uluslararası arenada destek aradı. Miçotakis’in açıklamalarını ülke basını manşetten okurlarına duyurdu..

Miçotakis daha önce de ‘Türkiye açık düzenlemeleri baltalayarak egemenlik haklarımıza meydan okuyor’ sözleri ile Türkiye’yi hedef almıştı.

Gözden Kaçmasın

Yunan Başbakan Bloomberg ile yaptığı röportajda Türkiye’yi kastederek ‘Yunanistan’ı göç konusunda insanlığa karşı suç işlemekle suçlamak akıl almaz bir durum’ demişti.

Türkiye’nin mültecileri bir silah olarak kullandığını iddia eden Miçotakis, Yunanistan’ın denizde tehlikede olan on binlerce insanı kurtardığını, yükümlülüğü olduğu üzere sınırlarını koruduğunu ve aynı zamanda temel insan haklarına saygı duyduğunu belirtmişti.

GERGİNLİK F-16 AÇIKLAMASI İLE BAŞLAMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis’in ABD’deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

Gözden Kaçmasın

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek ‘Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum’ demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın ‘Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir’ sözleri ise ayakta alkışlanmıştı.