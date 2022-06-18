Michaela’nın ofisinde kıyamet koptu!
Türkiye’nin ünlü assolistlerinden biri ile onun ‘yasak aşk’ yaşadığı evli işadamının karısı Michaela’nın ofisinde pişti oldu. Birbirlerine hakaretler eden ve saldıran iki kadın, araya girenler tarafından zar zor ayrılabildi
Dünyaca ünlü ödüllü astrolog Michaela Astro’nun ofisi fena karıştı… Astro’nun asistanı; ünlü bir
assolist ile onun evli sevgilisinin karısına aynı saatte randevu verince kızılca kıyamet koptu. Aynı
erkeği seven iki kadınının ofiste pişti olmasıyla başlayan skandal şöyle gelişti:
Michaela Astro’nun rutin danışmanlıklarını verdiği günlerden biriydi. Öğle saatlerinde Türkiye’nin
ünlü assolisti, kendisine verilen randevu saatinde ofisten içeri girdi. Michaela’dan danışmanlık alacağı
için çok heyecanlıydı. Tam Michaela Astro ile görüşmeye hazırlanıyordu ki, ofise bu kez aşk yaşadığı
evli işadamının karısı girdi. Bir anda göz göze gelen iki kadın önce şoke oldu ardından birbirlerine
hakaretler etmeye başladı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Asistanın hatası sonucu aynı anda randevu verilen iki kadın, araya girenlere rağmen bir türlü
sakinleşmedi. Kocasının kendisini aldattığı şarkıcıyı karşısında görmesi ile çileden çıkan aldatılmış
kadın, bir anda kendisini tutanların elinden kurtuldu. Şarkıcının yüzüne bir tokat atan kadın, assoliste
“Kocamın yakasını bırak” diye bağırıp ağzına geleni söyledi.
Aynı erkeğe aşık olan iki kadının çığlıklarını duyan bina sakinleri de olay yerine geldi. İki kadının
birbirlerine haraketlerine ve saldırılarına onlar da şahit oldu. Kendini aldatılmış kadının elinden
kurtarmaya çalışan assolist fırsatını bulduğu ilk anda evli sevgilisini arayıp; “Karın bana saldırdı… Ben
yüzümle para kazanıyorum! Bunun bedeli çok ağır olacak. Milyonluk tazminat davası açacağım”
demeyi de ihmal etmedi.
Araya girenler assolisti, işadamının karısının elinden zorla kurtardı ancak bu skandal kulaktan kulağa
büyüdü. Bu kargaşa ve arbedeye çok üzülen Michaela Astro ise, “Ben saygın ve ödüllü bir
astroloğum. Böyle bir hatayı kabul edemen” diyerek asistanını kovdu.
İşine duyduğu saygı gereği assolistin ismini saklayan Astro, “Aslında halkın çok sevdiği bir sanatçı.
Keşke kendini böyle rezil etmeseydi. Gün içinde onlarca kişiye hizmet veriyorum. Kim, kiminle aşk
yaşıyor, ben nereden bileyim” dedi.