Michaela’nın ofisinde kıyamet koptu!

Michaela’nın ofisinde kıyamet koptu!

Türkiye’nin ünlü assolistlerinden biri ile onun ‘yasak aşk’ yaşadığı evli işadamının karısı Michaela’nın ofisinde pişti oldu. Birbirlerine hakaretler eden ve saldıran iki kadın, araya girenler tarafından zar zor ayrılabildi

Dünyaca ünlü ödüllü astrolog Michaela Astro’nun ofisi fena karıştı… Astro’nun asistanı; ünlü bir

assolist ile onun evli sevgilisinin karısına aynı saatte randevu verince kızılca kıyamet koptu. Aynı

erkeği seven iki kadınının ofiste pişti olmasıyla başlayan skandal şöyle gelişti:

Michaela Astro’nun rutin danışmanlıklarını verdiği günlerden biriydi. Öğle saatlerinde Türkiye’nin

ünlü assolisti, kendisine verilen randevu saatinde ofisten içeri girdi. Michaela’dan danışmanlık alacağı

için çok heyecanlıydı. Tam Michaela Astro ile görüşmeye hazırlanıyordu ki, ofise bu kez aşk yaşadığı

evli işadamının karısı girdi. Bir anda göz göze gelen iki kadın önce şoke oldu ardından birbirlerine

hakaretler etmeye başladı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Asistanın hatası sonucu aynı anda randevu verilen iki kadın, araya girenlere rağmen bir türlü

sakinleşmedi. Kocasının kendisini aldattığı şarkıcıyı karşısında görmesi ile çileden çıkan aldatılmış

kadın, bir anda kendisini tutanların elinden kurtuldu. Şarkıcının yüzüne bir tokat atan kadın, assoliste

“Kocamın yakasını bırak” diye bağırıp ağzına geleni söyledi.

Aynı erkeğe aşık olan iki kadının çığlıklarını duyan bina sakinleri de olay yerine geldi. İki kadının

birbirlerine haraketlerine ve saldırılarına onlar da şahit oldu. Kendini aldatılmış kadının elinden

kurtarmaya çalışan assolist fırsatını bulduğu ilk anda evli sevgilisini arayıp; “Karın bana saldırdı… Ben

yüzümle para kazanıyorum! Bunun bedeli çok ağır olacak. Milyonluk tazminat davası açacağım”

demeyi de ihmal etmedi.

Araya girenler assolisti, işadamının karısının elinden zorla kurtardı ancak bu skandal kulaktan kulağa

büyüdü. Bu kargaşa ve arbedeye çok üzülen Michaela Astro ise, “Ben saygın ve ödüllü bir

astroloğum. Böyle bir hatayı kabul edemen” diyerek asistanını kovdu.

İşine duyduğu saygı gereği assolistin ismini saklayan Astro, “Aslında halkın çok sevdiği bir sanatçı.

Keşke kendini böyle rezil etmeseydi. Gün içinde onlarca kişiye hizmet veriyorum. Kim, kiminle aşk

yaşıyor, ben nereden bileyim” dedi.