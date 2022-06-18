Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Michaela’nın ofisinde kıyamet koptu!

Michaela’nın ofisinde kıyamet koptu!
4 views
18 Haziran 2022 - 11:49

Michaela’nın ofisinde kıyamet koptu!

Türkiye’nin ünlü assolistlerinden biri ile onun ‘yasak aşk’ yaşadığı evli işadamının karısı Michaela’nın ofisinde pişti oldu. Birbirlerine hakaretler eden ve saldıran iki kadın, araya girenler tarafından zar zor ayrılabildi

Ünlülerin Astroloğu Michaela Astro'yu Yakından Tanımaya Ne Dersiniz?

Dünyaca ünlü ödüllü astrolog Michaela Astro’nun ofisi fena karıştı… Astro’nun asistanı; ünlü bir
assolist ile onun evli sevgilisinin karısına aynı saatte randevu verince kızılca kıyamet koptu. Aynı
erkeği seven iki kadınının ofiste pişti olmasıyla başlayan skandal şöyle gelişti:
Michaela Astro’nun rutin danışmanlıklarını verdiği günlerden biriydi. Öğle saatlerinde Türkiye’nin
ünlü assolisti, kendisine verilen randevu saatinde ofisten içeri girdi. Michaela’dan danışmanlık alacağı
için çok heyecanlıydı. Tam Michaela Astro ile görüşmeye hazırlanıyordu ki, ofise bu kez aşk yaşadığı
evli işadamının karısı girdi. Bir anda göz göze gelen iki kadın önce şoke oldu ardından birbirlerine
hakaretler etmeye başladı.
Ünlü Astrolog Michaela Astro Türkiye'de patronlara danışmanlık hizmeti veriyor – Süper Kulüp

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Asistanın hatası sonucu aynı anda randevu verilen iki kadın, araya girenlere rağmen bir türlü
sakinleşmedi. Kocasının kendisini aldattığı şarkıcıyı karşısında görmesi ile çileden çıkan aldatılmış
kadın, bir anda kendisini tutanların elinden kurtuldu. Şarkıcının yüzüne bir tokat atan kadın, assoliste
“Kocamın yakasını bırak” diye bağırıp ağzına geleni söyledi.
Aynı erkeğe aşık olan iki kadının çığlıklarını duyan bina sakinleri de olay yerine geldi. İki kadının
birbirlerine haraketlerine ve saldırılarına onlar da şahit oldu. Kendini aldatılmış kadının elinden
kurtarmaya çalışan assolist fırsatını bulduğu ilk anda evli sevgilisini arayıp; “Karın bana saldırdı… Ben
yüzümle para kazanıyorum! Bunun bedeli çok ağır olacak. Milyonluk tazminat davası açacağım”
demeyi de ihmal etmedi.
Araya girenler assolisti, işadamının karısının elinden zorla kurtardı ancak bu skandal kulaktan kulağa
büyüdü. Bu kargaşa ve arbedeye çok üzülen Michaela Astro ise, “Ben saygın ve ödüllü bir
astroloğum. Böyle bir hatayı kabul edemen” diyerek asistanını kovdu.
İşine duyduğu saygı gereği assolistin ismini saklayan Astro, “Aslında halkın çok sevdiği bir sanatçı.
Keşke kendini böyle rezil etmeseydi. Gün içinde onlarca kişiye hizmet veriyorum. Kim, kiminle aşk
yaşıyor, ben nereden bileyim” dedi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlülerin karne heyecanıÜnlülerin karne heyecanı
Mimar Melisa Taç’ın ‘Pembe Rolex’ adlı teklisi, tüm dijital platformlardaMimar Melisa Taç’ın ‘Pembe Rolex’ adlı teklisi, tüm dijital platformlarda
Tuğba Ekinci kameraya poposunu gösterip “Bu size 5 sene yeter” dediTuğba Ekinci kameraya poposunu gösterip “Bu size 5 sene yeter” dedi
Burcu Özberk küçük bikinisiyle güneşin tadını çıkardı! Tatilde hayran bıraktıBurcu Özberk küçük bikinisiyle güneşin tadını çıkardı! Tatilde hayran bıraktı
Yasmin Erbil sezonu derin göğüs dekolteli bikinisiyle açtı! Alev emojisi yağdı…Yasmin Erbil sezonu derin göğüs dekolteli bikinisiyle açtı! Alev emojisi yağdı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel’den sınırları zorlayan poz!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MSB duyurdu! Terör örgütü PKK’ya Pençe-Kilit darbesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme: Emekli yüzbaşı tutuklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un en zor kararı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Filenin Sultanları, Sırbistan’a boyun eğdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Michaela’nın ofisinde kıyamet koptu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlülerin karne heyecanı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mimar Melisa Taç’ın ‘Pembe Rolex’ adlı teklisi, tüm dijital platformlarda
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tuğba Ekinci kameraya poposunu gösterip “Bu size 5 sene yeter” dedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Burcu Özberk küçük bikinisiyle güneşin tadını çıkardı! Tatilde hayran bıraktı
SON DAKİKA HABERLERİ
MSB duyurdu! Terör örgütü PKK’ya Pençe-Kilit darbesiHaziran 18, 2022-11:59 am
MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN SON DAKİKA DUYURU: 2022 MSÜHaziran 17, 2022-10:11 am
deprem mi oldu? 17 HaziranHaziran 17, 2022-10:10 am
Son dakika hava durumu tahminleri: Perşembe günü hava nasıl olacak?Haziran 16, 2022-9:58 am
En son nerede deprem oldu?Haziran 13, 2022-9:44 am
İtalya’da içinde 4 Türk’ün bulunduğu helikopter radardan kaybolduHaziran 10, 2022-9:39 am
Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor!Haziran 9, 2022-1:59 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !