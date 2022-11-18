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Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı

Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı
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18 Kasım 2022 - 10:02

Meteoroloji’nin son hava durumu raporuna göre bugün İstanbul, Kocaeli, Kıyı Ege, Antalya çevreleri ile Tekirdağ’ın doğu, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji bugün beklenen yağış nedeniyle İstanbul dahil 7 kente sarı, İzmir ve Balıkesir’e ise turuncu kodlu uyarıda bulundu. BUDO ise, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, (Denizli hariç) Ege, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Van ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ’ın doğu, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı

 

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ’ın doğu, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgârın; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden (Lodos) kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

 

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı

Meteoroloji bugün beklenen yağış nedeniyle İstanbul dahil 7 kente sarı, İzmir ve Balıkesir’e ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

 

PROF. DR. ŞEN: YAĞIŞ ARA VERİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Doğu Anadolu haricinde diğer bölgelerde Sağanak yağış var. Yağış sabah Osmaniye, Adana ile Hatay kıyılarında, öğleden sonra Kıyı Ege, Edremit körfezi ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz dışında haftasonu pazartesiye kadar yağış ara veriyor” dedi.

Prof. Dr. Şen, “Lodos, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli. Lodos ülkede sıcaklıkları artırmaya devam ediyor. Hafta sonu Türkiye Avrupa’nın en sıcak ülkesi olacak. İstanbul, Samsun, Ordu, Trabzon 23-25 dereceye Ankara 20 derece olacak” ifadelerini kullandı.

BUDO’NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

“07.00’deki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), 09.30’daki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30’daki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)”

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