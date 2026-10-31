Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Sağanak yağış hafta boyunca sürecek!

Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürmeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre bugün birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde de etkili olması beklenirken özellikle batı ve güney kesimler için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle batı ve güney bölgelerde sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

BUGÜN BİRÇOK BÖLGEDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Bugün Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Ayrıca Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yozgat, Artvin, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde de yağış bekleniyor.

Kıyı kesimlerde gündüz en yüksek hava sıcaklıklarının 16 ila 20 derece, iç kesimlerde ise 10 ila 16 derece arasında olması tahmin ediliyor. Batı ve güney bölgelerde yağışların daha belirgin şekilde etkili olacağı değerlendiriliyor.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ ALANI GENİŞLİYOR

Pazar günü de parçalı ve çok bulutlu havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Marmara’nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak yağış görülecek.

Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Malatya, Tunceli, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde de yağış geçişleri bekleniyor.

Güney Ege kıyıları ile Antalya’nın doğu ilçelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olması gerekiyor.

PAZARTESİ GÜNÜ KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Haftanın ilk günü olan pazartesi günü de yağışlı hava yurt genelindeki etkisini sürdürecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Bitlis, Şırnak, Van, Hakkari ve Siirt çevrelerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Özellikle Ege kıyıları, Edirne, Çanakkale ve Antalya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önem taşıyor.

SALI GÜNÜ YAĞIŞLAR DAHA GENİŞ ALANA YAYILACAK

Salı günü parçalı ve çok bulutlu havanın etkisini sürdürmesi beklenirken sağanak yağışların daha geniş bir alanda görülmesi öngörülüyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de yağış geçişleri yaşanacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ DE YAĞMURLU HAVA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji tahminlerine göre çarşamba günü de yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini koruyacak.

Mersin, Konya, Karaman ve Niğde dışında kalan bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı havanın geniş bir alanda etkili olacağı tahmin edilirken hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

SEL VE SU BASKININA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Yağışların özellikle batı ve güney kesimlerde yer yer kuvvetlenmesi beklenirken vatandaşların olası olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerekiyor.

Ani sağanaklarla birlikte sel, su baskını, yıldırım ve trafikte aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor. Sürücülerin yağış sırasında dikkatli hareket etmesi, su birikintilerinin bulunduğu güzergahlarda tedbirli olması ve meteorolojik uyarıların takip edilmesi önem taşıyor.