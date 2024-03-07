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Meteoroloji’den kar uyarısı yapıldı! Soğuk İstanbul’u esir alacak

Meteoroloji’den kar uyarısı yapıldı! Soğuk İstanbul’u esir alacak
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Mart 2024 - 15:04

İstanbul’da yarın Başakşehir, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Silivri, Sultanbeyli ve Sultangazi ilçelerinde sıcaklığın 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 il için kar alarmı verdi. İşte detaylar…

Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Soğuk İstanbul'u esir alacak - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu (Şanlıurfa haric) ile Sakarya çevreleri yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Soğuk İstanbul'u esir alacak - Sayfa 2

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hatay ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Soğuk İstanbul'u esir alacak - Sayfa 3

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Soğuk İstanbul'u esir alacak - Sayfa 4

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı, Marmara’da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Soğuk İstanbul'u esir alacak - Sayfa 5

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Hatay ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Soğuk İstanbul'u esir alacak - Sayfa 6

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Soğuk İstanbul'u esir alacak - Sayfa 7

7 İLE KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Sivas, Tunceli ve Batman için sarı kodlu kar ve yağmur uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Soğuk İstanbul'u esir alacak - Sayfa 8

İSTANBUL’U SOĞUK HAVA ESİR ALACAK

İstanbul’da, yarın soğuk hava ve sağanak yağmur bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan tahminlerine göre, İstanbul genelinde hava sıcaklığının 5-13 derece arasında olması bekliyor.

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Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Soğuk İstanbul'u esir alacak - Sayfa 9

Hava sıcaklıkları ilçeler arasında farklılık gösteriyor. En düşük sıcaklık 2 derece ile Başakşehir, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Silivri, Sultanbeyli ve Sultangazi’de yaşanacak. En yüksek sıcaklığın ise 14 dereceyle ile Beylikdüzü, Kartal, Pendik ve Tuzla’da gerçekleşeceği öngörülüyor.

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Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Soğuk İstanbul'u esir alacak - Sayfa 10

Yağmurun bazı ilçelerde saat 15.00’ten sonra, bazı ilçelerde 18.00’den sonra başlaması beklenirken, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde:

Adalar: 4-12 derece

Arnavutköy: 3-11 derece

Ataşehir: 3-12 derece

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Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Soğuk İstanbul'u esir alacak - Sayfa 11

Avcılar: 4-11 derece

Bağcılar: 3-12 derece

Bahçelievler: 5-13 derece

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Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Soğuk İstanbul'u esir alacak - Sayfa 12

Bakırköy: 5-13 derece

Başakşehir: 2-11 derece

Bayrampaşa: 3-11 derece

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Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Soğuk İstanbul'u esir alacak - Sayfa 13

Beşiktaş: 3-12 derece

Beykoz: 5-10 derece

Beylikdüzü: 5-14 derece

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Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Soğuk İstanbul'u esir alacak - Sayfa 14

Beyoğlu: 3-12 derece

Büyükçekmece: 2-13 derece

Çatalca: 3-11 derece

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Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Soğuk İstanbul'u esir alacak - Sayfa 15

Çekmeköy: 4-12 derece

Esenler: 3-12 derece

Esenyurt: 3-12 derece

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Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Soğuk İstanbul'u esir alacak - Sayfa 16

Eyüpsultan: 3-12 derece

Fatih: 5-12 derece

Gaziosmanpaşa: 2-12 derece

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Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Soğuk İstanbul'u esir alacak - Sayfa 17

Güngören: 5-13 derece

Kadıköy: 5-12 derece

Kağıthane: 3-13 derece

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Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Soğuk İstanbul'u esir alacak - Sayfa 18

Kartal: 5-14 derece

Küçükçekmece: 4-11 derece

Maltepe: 4-12 derece

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Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Soğuk İstanbul'u esir alacak - Sayfa 19

Pendik: 4-14 derece

Sancaktepe: 3-12 derece

Sarıyer: 5-9 derece

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Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Soğuk İstanbul'u esir alacak - Sayfa 20

Silivri: 2-12 derece

Sultanbeyli: 2-11 derece

Sultangazi: 2-12 derece

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Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Soğuk İstanbul'u esir alacak - Sayfa 21

Şile: 5-10 derece

Şişli: 4-12 derece

Tuzla: 5-14 derece

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Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Soğuk İstanbul'u esir alacak - Sayfa 22

Ümraniye: 3-11 derece

Üsküdar: 4-12 derece

Zeytinburnu: 5-13 derece

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