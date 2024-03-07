Meteoroloji’den kar uyarısı yapıldı! Soğuk İstanbul’u esir alacak

İstanbul’da yarın Başakşehir, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Silivri, Sultanbeyli ve Sultangazi ilçelerinde sıcaklığın 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 il için kar alarmı verdi. İşte detaylar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu (Şanlıurfa haric) ile Sakarya çevreleri yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hatay ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı, Marmara’da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Hatay ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
7 İLE KAR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Sivas, Tunceli ve Batman için sarı kodlu kar ve yağmur uyarısı yapıldı.
İSTANBUL’U SOĞUK HAVA ESİR ALACAK
İstanbul’da, yarın soğuk hava ve sağanak yağmur bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan tahminlerine göre, İstanbul genelinde hava sıcaklığının 5-13 derece arasında olması bekliyor.
Hava sıcaklıkları ilçeler arasında farklılık gösteriyor. En düşük sıcaklık 2 derece ile Başakşehir, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Silivri, Sultanbeyli ve Sultangazi’de yaşanacak. En yüksek sıcaklığın ise 14 dereceyle ile Beylikdüzü, Kartal, Pendik ve Tuzla’da gerçekleşeceği öngörülüyor.
Yağmurun bazı ilçelerde saat 15.00’ten sonra, bazı ilçelerde 18.00’den sonra başlaması beklenirken, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde:
Adalar: 4-12 derece
Arnavutköy: 3-11 derece
Ataşehir: 3-12 derece
Avcılar: 4-11 derece
Bağcılar: 3-12 derece
Bahçelievler: 5-13 derece
Bakırköy: 5-13 derece
Başakşehir: 2-11 derece
Bayrampaşa: 3-11 derece
Beşiktaş: 3-12 derece
Beykoz: 5-10 derece
Beylikdüzü: 5-14 derece
Beyoğlu: 3-12 derece
Büyükçekmece: 2-13 derece
Çatalca: 3-11 derece
Çekmeköy: 4-12 derece
Esenler: 3-12 derece
Esenyurt: 3-12 derece
Eyüpsultan: 3-12 derece
Fatih: 5-12 derece
Gaziosmanpaşa: 2-12 derece
Güngören: 5-13 derece
Kadıköy: 5-12 derece
Kağıthane: 3-13 derece
Kartal: 5-14 derece
Küçükçekmece: 4-11 derece
Maltepe: 4-12 derece
Pendik: 4-14 derece
Sancaktepe: 3-12 derece
Sarıyer: 5-9 derece
Silivri: 2-12 derece
Sultanbeyli: 2-11 derece
Sultangazi: 2-12 derece
Şile: 5-10 derece
Şişli: 4-12 derece
Tuzla: 5-14 derece
Ümraniye: 3-11 derece
Üsküdar: 4-12 derece
Zeytinburnu: 5-13 derece