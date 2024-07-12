Zeren Group, Alpet’ten sonra Türkiye Petrolleri’ni de satın aldı

Alpet’i alarak enerji sektörüne adım atan Zeren Group bu alandaki büyümesini sürdürüyor. Sektörün en büyük şirketlerinden Türkiye Petrolleri de Zeren Group’a satıldı.

Mustafa Yiğit Zeren’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Zeren Group, Lübnanlı Hariri Ailesi’ne ait Bankmed ve Ürdünlü Arab Bank’ın ortak olduğu Turkland Bank’ı (T-Bank) satın almak için de uzun süredir görüşmeler yapıyor.

Zeren Group Holding, 8 farklı sektörde, 23 marka ile 4 kıtada faaliyet gösteriyor. Bugün satılan Türkiye Petrolleri, Rekabet Kurulu’nun onayından sonra Zeren Group’a geçecek.