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Meteoroloji’den 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! İşte 5 günlük hava durumu haritası

Meteoroloji’den 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! İşte 5 günlük hava durumu haritası
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31 Mart 2023 - 10:55

Mart ayına veda ederken Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösteriyor. Hava sıcaklıklarında 8-12 derece seviyelerinde düşüş görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. 5 günlük hava tahmin raporuna göre cumartesi günü yurdun geniş kesiminde yağış beklenmiyor. Pazar günü ise birçok ilde sağanak yağış etkisini gösterecek. Öte yandan Metoroloji, Doğu’daki bazı iller için de kar yağışı uyarısında bulundu. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere yurtta 5 günlük hava durumu raporu.

Bu hafta ülke genelinde soğuk hava etkili olurken bazı illerde kar ve karla karışık yağmur görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yer alan hava tahmin raporuna göre 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

SARI KODLA UYARILAN İLLER

Meteoroloji 31 Mart günü içinAdana, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Muş ve Erzurum’u sarı kodla uyardı

TURUNCU KODLA UYARILAN İLLER

31 Mart günü turuncu kodla uyarılan iller ise şu şekilde: Şırnak, Hakkari, Siirt, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır, Kars

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın kuzeyi ile Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Muş’ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır’ın yüksekleri, Kars’ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt’te yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 7
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağnak yağışlı 13
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16
Antalya:Parçalı ve az bulutlu 17
Samsun: Çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 8
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 7
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor -2
Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmurlu 9

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU HARİTASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı 5 günlük hava durumu haritasına göre Cumartesi günü yurdun geniş bölümünde yağışlı hava görülmezken Pazar günü Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Akdeniz’de sağanak yağış bekleniyor.

 

Meteorolojiden 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı İşte 5 günlük hava durumu haritası

 

 

Meteorolojiden 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı İşte 5 günlük hava durumu haritası

 

 

Meteorolojiden 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı İşte 5 günlük hava durumu haritası

 

 

Meteorolojiden 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı İşte 5 günlük hava durumu haritası

 

 

Meteorolojiden 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı İşte 5 günlük hava durumu haritası

 

Sarı kod nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Turuncu kod nedir?

HAVA DURUMU tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

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