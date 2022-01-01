Meteoroloji gün gün açıkladı! İstanbul’a kar geliyor!
Son dakika Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, Türkiye’nin 17 Mart Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Marmara’da yer yer kar yağışı beklendiği ve hava sıcaklığının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında olacağı açıklandı
MARMARA’DA YER YER YOĞUN KAR
AA’da yer alan son dakika haberine göre yağışların, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edilirken, gelecek hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı öngörülüyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN 4-8 DERECE ALTINDA
Rüzgarın, batı kesimlerde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi, hava sıcaklığının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında olması bekleniyor.
BAŞKENT’TE PERŞEMBE KAR VAR
Ankara’da, perşembeden itibaren aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının cumadan itibaren hissedilir derecede düşerek, bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL’DA CUMA GÜNÜ KAR BEKLENİYOR
İstanbul’da, yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, cumadan itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği, kar yağışının gelecek hafta başına kadar aralıklarla yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının cumadan itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.
İZMİR’DE SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
İzmir’de, havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ KIYISINDA DA KAR VAR
Meteoroloji’den ayrıca Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri için kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışının yarın gece saatlerinden itibaren kuvvetli (10-20 cm yeni kar örtüsü), yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20 cm üzeri yeni kar örtüsü) kar yağışı şeklinde olacağı öngörülüyor.
ÇIĞ UYARISI
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklinde yağış, yüksek ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.