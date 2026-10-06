Meteoroloji Alarm Verdi! 17 İl İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerinin ardından İçişleri Bakanlığı, 6 Ekim Salı günü yurdun birçok bölgesinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çok sayıda il ve ilçede yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer, yağışlarla birlikte meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

17 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre öğle saatlerinde bazı bölgelerde yağışların kuvvetini artıracağı belirtildi.

Buna göre Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ayrıca Siirt ve Şırnak’ın doğusu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman’ın kuzey kesimleri, Malatya, Van ve Erzurum’un güney ilçelerinde de kuvvetli yağışların etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Öğleden sonra yeni iller eklenecek

Yağışların günün ilerleyen saatlerinde farklı bölgelerde de etkisini artırması bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.

Bunun yanı sıra Hatay’ın kıyı kesimleri ile Osmaniye’nin güney ve doğusunda da kuvvetli yağışların görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre yağışların bazı bölgelerde kısa sürede kuvvetlenebileceği ve yerel ölçekte etkili olabileceği belirtildi.

Sel ve su baskını riski bulunuyor

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Özellikle yağışın kuvvetli olduğu bölgelerde ani sel ve su baskını yaşanabileceğine dikkat çekildi. Dere yatakları ve su baskını riski bulunan bölgelerde bulunan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Yağış sırasında yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi hava olaylarının da meydana gelebileceği belirtildi.

Ulaşımda aksamalara karşı uyarı

Kuvvetli sağanakların şehir içi ve şehirler arası ulaşımda da aksamalara yol açabileceği bildirildi.

Sürücülerin yağış sırasında görüş mesafesinin azalması, yollarda su birikintileri oluşması ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Yetkililer, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların güncel uyarılarını takip etmelerini önerdi.

Vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.

Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Yağışların gün içerisinde bölgesel ve yerel olarak etkili olması beklenirken, hava koşullarına ilişkin yeni değerlendirmelerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılması bekleniyor.