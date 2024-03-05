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Meteoroloji 16 ili uyardı: Kuvvetli olacak! İşte il il 5 Mart hava durumu…

Meteoroloji 16 ili uyardı: Kuvvetli olacak! İşte il il 5 Mart hava durumu…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Mart 2024 - 10:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Mart hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nde sağanak yağışlar etkili olacakken Ege ve Akdeniz’de 16 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Öte yandan sıcaklıkların kuzey iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı kaydedildi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 5 Mart Salı hava durumu…

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