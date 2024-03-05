Meteoroloji 16 ili uyardı: Kuvvetli olacak! İşte il il 5 Mart hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Mart hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nde sağanak yağışlar etkili olacakken Ege ve Akdeniz’de 16 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Öte yandan sıcaklıkların kuzey iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı kaydedildi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 5 Mart Salı hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir’in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Güney ve Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Kıyı Ege’de yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), kıyı kesimlerinde yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde il genelinde, akşam ve gece saatlerinde doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve batısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KONYA 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SİVAS 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz’in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 18°C
Parçalı ve çok bulutlu