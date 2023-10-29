Mete Gazoz’dan o Cumhuriyet afişine tepki! ‘Doğru kullanım şekli…’

Cumhuriyet’in 100. yılı ile ilgili afişinde Mete Gazoz’un resmini kullanan TVNET’in kendi fotoğrafını kullanmasına tepki gösteren Mete Gazoz, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını paylaşarak “Doğru kullanım şekli” dedi.
Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, TVNET’in Cumhuriyet’in 100. yıldönümüne ilişkin hazırladığı afişe tepki gösterdi.
TVNET’in afişinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk yerine Mete Gazoz yer aldı.
Afişe tepki gösteren Gazoz, Atatürk fotoğrafını paylaşarak, “Doğru kullanım şekli” dedi.
İşte o paylaşım…
PAYLAŞIMI SİLİP YENİ MESAJ YAYINLADILAR
Yaşananların ardından televizyon kanalı Mete Gazoz fotoğrafına yer verilen paylaşımını silerek yeni bir afiş paylaşırken yine Atatürk’e yer vermemeleri dikkat çekti.