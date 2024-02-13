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Merve Boluğur fena yakalandı. Dudak dudağa görüntülendiler

Merve Boluğur fena yakalandı. Dudak dudağa görüntülendiler
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Şubat 2024 - 17:46
Oyuncu Merve Boluğur bir erkekle dudak dudağa kameraların kadrajına girdi.

Aşk hayatında bahtsız olan Merve Boluğur DJ Mert Aydın’la evliliği sadece 53 gün sürmüştü.

Geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler’in “Linç” adlı YouTube programında söylediği sözlerle gündem olan Boluğur, “Geyşa olmayı seviyorum, bıraksan ayağını bile yıkarım” demişti.

Boluğur, “İkinci kere denedim gene olmadı ama üçüncüyü de yapacağım, çocuk istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

DUDAK DUDAĞA YAKALANDI

Oyuncu Boluğur, bir mekanda kimseye aldırış etmeden bir erkekle öpüşürken görüntülendi.

Erkekle sarma dolaş yakalanan Boluğur mekandan el ele çıktı. Taze çift taksiye binip mekandan uzaklaştı.

O anlar ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

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