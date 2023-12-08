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Mersin’de PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Mersin’de PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Aralık 2023 - 12:42

Mersin’de jandarma ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı 5 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin Akdeniz ilçesindeki adreslerine baskın yaptı. Baskında çok sayıda örgütsel materyal ve doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

Bu kişilerin kamu malına zarar vermek, bir kamu görevlisinin evine molotofkokteyli atmak ve sokak eylemlerine katılmak gibi suçlara karıştıkları belirlendi.

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