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Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararı belli oldu. Bilgiyi Reuters’a sızdırdılar

Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararı belli oldu. Bilgiyi Reuters’a sızdırdılar
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Aralık 2023 - 16:28
Türkiye’nin gözü gelecek hafta Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararına çevrilmişken, ünlü medya kuruluşu Reuters alınacak faiz kararını açıkladı.

Ekonomim’de yer alan habere göre, önümüzdeki hafta Perşembe günü açıklanacak faiz kararı, yılın son faiz kararı olacak. TCMB’nin bu ay da faiz artışlarına devam etmesi, ancak artış hızını son üç toplantıdaki 500 baz puandan bu ay 250 baz puana düşürmesi bekleniyor. TCMB bir önceki metinde mesajını verdiği üzere, kısa sürede sıkılaştırmayı tamamlayacak.

Merkez Bankası, Haziran’da 650, Temmuz’da 250, Ağustos’ta 750 baz puan, eylül, ekim ve kasımda 500’er baz puan olmak üzere altı toplantıda toplam 3,150 baz puan faiz artırmıştı.

REUTERS AÇIKLADI

Ünlü medya kuruluşu Reuters tarafından ekonomistlere yönelik bir anket gerçekleştirildi. Reuters’in anketine katılan 12 ekonomistin tamamı yüzde 40 seviyesindeki politika faizinde 250 baz puan artış bekliyor.

Kasım ayında beklentilerin üzerinde politika faizi artışı yapan TCMB dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını belirtmişti.

11 EKONOMİST TAHMİNLERDE BULUNDU

Parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağına ve kısa zamanda sıkılaştırma adımlarının tamamlanacağına yönelik mesaj veren TCMB, sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceğini açıklamıştı.

Haziran ayında başlayan cumhurbaşkanı destekli sıkılaştırma süreci, “seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma” kararları ile de destekleniyor.

Tüketici fiyatları kasım ayında konut, alkollü içecekler ve tütün ana harcama gruplarında yaşanan artışların öncülüğünde aylık yüzde 3.28 yükselirken, yıllık yüzde 61.98 oldu.

TCMB tahminlerine göre, yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 70’in biraz üzerinde zirve yaptıktan sonra 2024 sonunda yüzde 36’da gerileyecek. Piyasa tahminleri ise enflasyonun tepe noktası için benzer ancak 2024 sonu için hala yüzde 40’ın üzerinde.

Ankette Haziran 2024’te politika faizinin seviyesine ilişkin soruya cevap veren 11 ekonomistin tahminlerinin medyanı yüzde 45 seviyesinde oluştu.

2024’TE FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Ekonomistlerin katıldığı ankette 2024 sonu gelmeden faiz indirimlerinin başlayabileceği de öngörülüyor. On ekonomistlerin 2024 sonu için politika faizi tahminlerinin medyanı yüzde 37.5 seviyesinde. Tahminler yüzde 35 ile yüzde 45 bandında yer alıyor.

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