Merkez Bankası’nda ‘Troy’ Operasyonu: Eski Başkan Yardımcısı Emrah Şener ve 8 Kişi Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) iç denetimi kapsamında yürüttüğü soruşturma sonucunda, Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) 100 milyon TL’yi aşan kamu zararı tespit etti. Soruşturma kapsamında eski Başkan Yardımcısı Emrah Şener, eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve yardımcısı Bora Koç dahil toplam 8 kişi 13 Ekim 2025 tarihinde tutuklandı.

Soruşturma Nasıl Başladı?

Soruşturma, TCMB’nin 2 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirdiği iç denetim sonrası hazırlanan rapor ve suç duyurusu ile başladı. Dosyada bilirkişinin 10 Eylül 2025 tarihli raporunda, BKM’de ciddi usulsüzlüklerin tespit edildiği vurgulandı. Bu tespitler üzerine 10 Ekim’de geniş çaplı operasyon düzenlendi.

İki Büyük İhalede Usulsüzlükler

Bilirkişi raporuna göre, BKM tarafından yürütülen “Çipli Plastik Kart Alımı” ve “TROY Yazılım Geliştirme” ihalelerinde birçok usulsüzlük tespit edildi. Raporda, ihalelerde maliyet komisyonu oluşturulmadığı, teslimat yapılmadan ödeme gerçekleştirildiği ve bazı firmaların ihaleye teklif vermesinin engellendiği ifade edildi. Özellikle her iki ihalede de yetkili satıcı belgesi bulunmayan Enarge adlı firmaya işlerin verilmesi dikkat çekti. İkinci ihalede yalnızca bu firmadan teklif alındığı, toplam 66 milyon 224 bin TL’lik işin Enarge’ye bırakıldığı kaydedildi. Bilirkişiler, Emrah Şener’in ihalelerin Enarge’ye verilmesini sağlayarak hem ihaleye hem de edimin ifasına fesat karıştırdığını belirtti.

İhalesiz Ödemeler ve Yurt Dışına Transferler

Raporda ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ne ihalesiz şekilde 44 milyon 150 bin TL ödeme yapıldığı, fiyat teklifi alınmadan sözleşme imzalandığı ve iş tamamlanmadan tüm meblağın ödendiği ortaya konuldu. Şener’in kardeşi İbrahim Şener’e 200 bin TL ve Singapur’daki paravan bir şirkete 693 bin 236 Euro aktarıldığı da raporda yer aldı.

Bunun dışında, Be Bold adlı şirkete ajans hizmeti için doğrudan ödeme yapıldığı, yurt dışında eğitim gören öğrencilere verilmiş gibi gösterilen yemek kartlarının Emrah Şener’e bırakıldığı ve eski Genel Müdür Aytaş’a tahsis edilen kurumsal kredi kartının Şener tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Tutukluların İfadeleri

Eski Başkan Yardımcısı Emrah Şener, ifadesinde BKM’de yapılan ihale ve işlemlerle bağlantısı olmadığını belirtti. Şener, Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yaptığı dönemde yapılan tek para transferinin kendisiyle alakalı olduğunu söyledi.

Eski Genel Müdür Baran Aytaş ise işlemleri Şener’in talimatıyla yaptığını, baskı altında olduğunu belirterek sorumluluğu kendisinden bağımsız bir şekilde üstlendiğini ifade etti. Avukatları da müvekkillerinin işlerini kaybetmemek için imza atmak zorunda kaldıklarını savundu.

Merkez Bankası’ndan Açıklama

Haberlere ilişkin TCMB’den yapılan açıklamada, operasyonun iç denetimde tespit edilen usulsüzlükler sonrası savcılığa aktarılan bilgiler doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi. Banka, BKM’deki denetim sürecinin Başkanlık Makamı onayı ile başlatıldığını, suç şüphesi içeren bulgular üzerine 6 Aralık 2024 tarihinde suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Sürecin titizlikle takip edildiği vurgulandı.

Sonuç ve Beklentiler

‘Troy’ operasyonu, Türkiye’de kamu kurumlarında mali şeffaflık ve denetim süreçlerinin ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran operasyonun soruşturma süreci ve yargılamalar, önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.