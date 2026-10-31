Memur Maaşlarına Ocak Zammı: En Düşük Maaş 75 Bin TL’yi Aşabilir

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027’de alacağı maaş zammına ilişkin hesaplamalar hız kazandı. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından piyasa beklentileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tahminleri ve Orta Vadeli Program (OVP) verileri doğrultusunda üç farklı zam senaryosu ortaya çıktı. Yapılan hesaplamalara göre en düşük memur maaşının 75 bin 856 TL’ye kadar yükselmesi bekleniyor. Ancak kesin zam oranı, yılın son üç ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.

2026 yılının ikinci yarısında açıklanan ilk üç aylık enflasyon rakamları, ocak ayında yapılacak maaş artışlarına ilişkin beklentileri şekillendirdi. Öğretmen, polis, doktor ve diğer kamu çalışanlarının maaşları için farklı enflasyon tahminleri üzerinden yeni tablolar hazırlandı.

Enflasyon farkı için gözler son üç ayda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 2026 yılının temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustos ve eylül aylarında ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ikinci yarısındaki ilk üç aylık dönemde biriken enflasyon yüzde 5,57’ye ulaştı.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için altı aylık enflasyonun toplu sözleşmede belirlenen yüzde 7’lik sınırı aşması gerekiyor. Bu nedenle ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamları, ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranının belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

Piyasa anketine göre zam oranı yüzde 8,02

Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63 olarak açıklandı. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda altı aylık enflasyonun yüzde 10,08 seviyesinde oluşacağı hesaplanıyor.

Buna göre memur ve memur emeklileri için yüzde 2,88 oranında enflasyon farkı ortaya çıkıyor. Toplu sözleşme artışıyla birlikte Ocak 2027 dönemindeki toplam maaş zammının yüzde 8,02 olması bekleniyor.

Bu senaryoya göre en düşük memur maaşının 70 bin 224 TL’den 75 bin 856 TL’ye yükselmesi öngörülüyor. En düşük memur emeklisi aylığının ise 31 bin 527 TL 77 kuruştan 34 bin 55 TL’ye çıkacağı hesaplanıyor.

Merkez Bankası tahminine göre zam yüzde 6,67

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 28 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda altı aylık enflasyonun yüzde 8,70 olması bekleniyor.

Bu hesaplamaya göre memur ve memur emeklileri için yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranının yüzde 6,67 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu senaryoda en düşük memur maaşının 74 bin 908 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

OVP tahmininde zam oranı yüzde 7

Orta Vadeli Program’da yer alan yüzde 28,4’lük yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyonun yüzde 9,04 seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

Bu durumda memur ve memur emeklileri için yüzde 1,91 enflasyon farkı hesaplanıyor. Yüzde 5’lik toplu sözleşme artışının eklenmesiyle toplam zam oranının yüzde 7 olması bekleniyor.

OVP tahminine göre en düşük memur maaşının 75 bin 140 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 734 TL’ye çıkacağı hesaplanıyor.

Polis, öğretmen ve doktor maaşları ne kadar olacak?

Ocak 2027 döneminde yapılması beklenen maaş artışları, farklı meslek gruplarının gelirlerine de yansıyacak. Piyasa Katılımcıları Anketi, TCMB ve OVP tahminleri doğrultusunda hazırlanan hesaplamalarda polis, öğretmen, doktor ve diğer kamu görevlilerinin maaşları için farklı zam senaryoları oluşturuldu.

Mevcut maaşlar ve tahmini artış oranlarına göre bazı meslek gruplarında hesaplanan yeni tutarlar şöyle:

Meslek Mevcut maaş %6,67 zam %7 zam %8,02 zam Uzman doktor 170.730 TL 182.118 TL 182.681 TL 184.406 TL Profesör 153.208 TL 163.427 TL 163.933 TL 165.483 TL Mühendis 109.185 TL 116.468 TL 116.828 TL 117.931 TL Şube müdürü 107.110 TL 114.254 TL 114.608 TL 115.693 TL Araştırma görevlisi 102.779 TL 109.634 TL 109.974 TL 111.012 TL Avukat 102.135 TL 108.947 TL 109.284 TL 110.318 TL Başkomiser 101.242 TL 107.995 TL 108.329 TL 109.354 TL Polis memuru 92.618 TL 98.796 TL 99.101 TL 100.041 TL Uzman öğretmen 92.166 TL 98.313 TL 98.618 TL 99.557 TL Hemşire 84.845 TL 90.504 TL 90.784 TL 91.645 TL Öğretmen 83.254 TL 88.807 TL 89.082 TL 89.927 TL Teknisyen 75.877 TL 80.938 TL 81.188 TL 81.959 TL Memur 73.070 TL 77.944 TL 78.185 TL 78.929 TL

Kesin zam oranı ne zaman belli olacak?

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027’de alacağı kesin zam oranı henüz belli değil. Açıklanan rakamlar, mevcut enflasyon verileri ve yıl sonu tahminleri üzerinden yapılan hesaplamaları yansıtıyor.

Ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından altı aylık enflasyon farkı netleşecek. Toplu sözleşme hükümleriyle birlikte hesaplanacak artış, memur ve memur emeklilerinin ocak ayındaki yeni maaşlarını belirleyecek.