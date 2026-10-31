Memur Maaşlarına Ocak Zammı: En Düşük Maaş 75 Bin TL’yi Aşabilir

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027’de alacağı maaş zammına ilişkin hesaplamalar hız kazandı. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından piyasa beklentileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tahminleri ve Orta Vadeli Program (OVP) verileri doğrultusunda üç farklı zam senaryosu ortaya çıktı. Yapılan hesaplamalara göre en düşük memur maaşının 75 bin 856 TL’ye kadar yükselmesi bekleniyor. Ancak kesin zam oranı, yılın son üç ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.
2026 yılının ikinci yarısında açıklanan ilk üç aylık enflasyon rakamları, ocak ayında yapılacak maaş artışlarına ilişkin beklentileri şekillendirdi. Öğretmen, polis, doktor ve diğer kamu çalışanlarının maaşları için farklı enflasyon tahminleri üzerinden yeni tablolar hazırlandı.
Enflasyon farkı için gözler son üç ayda
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 2026 yılının temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustos ve eylül aylarında ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ikinci yarısındaki ilk üç aylık dönemde biriken enflasyon yüzde 5,57’ye ulaştı.
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için altı aylık enflasyonun toplu sözleşmede belirlenen yüzde 7’lik sınırı aşması gerekiyor. Bu nedenle ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamları, ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranının belirlenmesinde önemli rol oynayacak.
Piyasa anketine göre zam oranı yüzde 8,02
Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63 olarak açıklandı. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda altı aylık enflasyonun yüzde 10,08 seviyesinde oluşacağı hesaplanıyor.
Buna göre memur ve memur emeklileri için yüzde 2,88 oranında enflasyon farkı ortaya çıkıyor. Toplu sözleşme artışıyla birlikte Ocak 2027 dönemindeki toplam maaş zammının yüzde 8,02 olması bekleniyor.
Bu senaryoya göre en düşük memur maaşının 70 bin 224 TL’den 75 bin 856 TL’ye yükselmesi öngörülüyor. En düşük memur emeklisi aylığının ise 31 bin 527 TL 77 kuruştan 34 bin 55 TL’ye çıkacağı hesaplanıyor.
Merkez Bankası tahminine göre zam yüzde 6,67
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 28 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda altı aylık enflasyonun yüzde 8,70 olması bekleniyor.
Bu hesaplamaya göre memur ve memur emeklileri için yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranının yüzde 6,67 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.
Söz konusu senaryoda en düşük memur maaşının 74 bin 908 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
OVP tahmininde zam oranı yüzde 7
Orta Vadeli Program’da yer alan yüzde 28,4’lük yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyonun yüzde 9,04 seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.
Bu durumda memur ve memur emeklileri için yüzde 1,91 enflasyon farkı hesaplanıyor. Yüzde 5’lik toplu sözleşme artışının eklenmesiyle toplam zam oranının yüzde 7 olması bekleniyor.
OVP tahminine göre en düşük memur maaşının 75 bin 140 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 734 TL’ye çıkacağı hesaplanıyor.
Polis, öğretmen ve doktor maaşları ne kadar olacak?
Ocak 2027 döneminde yapılması beklenen maaş artışları, farklı meslek gruplarının gelirlerine de yansıyacak. Piyasa Katılımcıları Anketi, TCMB ve OVP tahminleri doğrultusunda hazırlanan hesaplamalarda polis, öğretmen, doktor ve diğer kamu görevlilerinin maaşları için farklı zam senaryoları oluşturuldu.
Mevcut maaşlar ve tahmini artış oranlarına göre bazı meslek gruplarında hesaplanan yeni tutarlar şöyle:
|Meslek
|Mevcut maaş
|%6,67 zam
|%7 zam
|%8,02 zam
|Uzman doktor
|170.730 TL
|182.118 TL
|182.681 TL
|184.406 TL
|Profesör
|153.208 TL
|163.427 TL
|163.933 TL
|165.483 TL
|Mühendis
|109.185 TL
|116.468 TL
|116.828 TL
|117.931 TL
|Şube müdürü
|107.110 TL
|114.254 TL
|114.608 TL
|115.693 TL
|Araştırma görevlisi
|102.779 TL
|109.634 TL
|109.974 TL
|111.012 TL
|Avukat
|102.135 TL
|108.947 TL
|109.284 TL
|110.318 TL
|Başkomiser
|101.242 TL
|107.995 TL
|108.329 TL
|109.354 TL
|Polis memuru
|92.618 TL
|98.796 TL
|99.101 TL
|100.041 TL
|Uzman öğretmen
|92.166 TL
|98.313 TL
|98.618 TL
|99.557 TL
|Hemşire
|84.845 TL
|90.504 TL
|90.784 TL
|91.645 TL
|Öğretmen
|83.254 TL
|88.807 TL
|89.082 TL
|89.927 TL
|Teknisyen
|75.877 TL
|80.938 TL
|81.188 TL
|81.959 TL
|Memur
|73.070 TL
|77.944 TL
|78.185 TL
|78.929 TL
Kesin zam oranı ne zaman belli olacak?
Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027’de alacağı kesin zam oranı henüz belli değil. Açıklanan rakamlar, mevcut enflasyon verileri ve yıl sonu tahminleri üzerinden yapılan hesaplamaları yansıtıyor.
Ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından altı aylık enflasyon farkı netleşecek. Toplu sözleşme hükümleriyle birlikte hesaplanacak artış, memur ve memur emeklilerinin ocak ayındaki yeni maaşlarını belirleyecek.