Meltem Acet’ten Mahkemede Çarpıcı Çıkış: “Hayatım Altüst Oldu, Beni Dosyadan Çıkarın!”

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve beraberindeki 7 sanığın yargılandığı davada ikinci duruşma İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Uyuşturucu soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede Ersoy hakkında çok sayıda ağır suçlama yöneltilirken, sanıklar duruşmada savunmalarını yaptı.

Duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz’ın yanı sıra tutuksuz sanıklar ve mağdurlar da hazır bulundu. Mahkeme salonunda yapılan açıklamalar, tarafların talepleri ve gizli tanığın önceki duruşmaya katıldığının anlaşılması, davanın öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.

MELTEM ACET: “BİR GECEDE HAYATIM ALTÜST OLDU”

Duruşmada mağdur sıfatıyla beyanda bulunan spiker Meltem Acet, soruşturma nedeniyle yaşadığı kişisel ve mesleki sıkıntıları anlattı. 52 yaşında olduğunu belirten Acet, isminin bir kurgu sonucunda dosyaya dahil edildiğini öne sürerek kendisini bu davanın mağduru olarak görmediğini ve şikâyetçi olmadığını ifade etti.

Soruşturma sürecinde yaşadıklarının hayatını olumsuz etkilediğini dile getiren Acet, evinden şüpheli sıfatıyla alındığını ve özel hayatına ilişkin bilgilerin kamuoyuna yansıdığını söyledi.

Acet, beyanında şu ifadeleri kullandı:

“52 yaşındayım, bütün hayatım altüst oldu. İsmim bir kurguyla bu soruşturmaya dahil edildi. Ben bu dosyada mağdur değilim, şikâyetçi de değilim.”

İsminin soruşturmayla anılmasının kendisini zor durumda bıraktığını belirten Acet, özel hayatının ve ev adresinin sosyal medyada paylaşılmasına da tepki gösterdi.

“İSMİMİN ÇIKARILMASINI İSTİYORUM”

Yaşadığı sürecin kendisine maddi ve manevi zarar verdiğini belirten Meltem Acet, dosyada yer almak istemediğini açıkça dile getirdi. Hiçbir olaya tanıklık etmediğini söyleyen Acet, Mehmet Akif Ersoy ile arasında işe alınması veya mesleki yükselişi bakımından bir bağlantı bulunmadığını savundu.

Acet, Ersoy ile tanışıklığının ya da görüşmesinin olmadığını belirterek dosyaya dahil edilmesine itiraz etti.

“Bu ortamda bulunmak istemiyorum” diyen Acet, yaşadıklarının kendisini mağdur ettiğini ifade ederek adının dosyadan çıkarılmasını ve bir daha davaya dahil edilmemeyi talep etti.

Acet’in mahkemedeki beyanı, soruşturmanın kendisi üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamaları nedeniyle duruşmanın dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

ELİF KILINÇ: “KİMSEDEN ŞİKÂYETÇİ DEĞİLİM”

Duruşmada beyanda bulunan Elif Kılınç da hakkındaki değerlendirmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Uyuşturucu testinin negatif çıktığını belirten Kılınç, dosyada adı geçen kişiler veya başka kişiler tarafından mağdur edilmediğini söyledi.

Cinsel saldırıya maruz kalmadığını ifade eden Kılınç, böyle bir durum yaşaması halinde o dönemde şikâyetçi olacağını dile getirdi.

Kılınç, süreç nedeniyle işini kaybettiğini ve sağlığının olumsuz etkilendiğini belirterek yaşadıklarının kendisini mağdur ettiğini söyledi. Ayrıca kendisini işe alan kişinin Mehmet Akif Ersoy olmadığını ifade eden Kılınç, kimseden şikâyetçi olmadığını kaydetti.

GİZLİ TANIK ÖNCEKİ DURUŞMAYI SALONDAN DİNLEMİŞ

Duruşmada öne çıkan bir diğer gelişme ise gizli tanığa ilişkin oldu. Mahkeme başkanı, sanıkların önceki celse gizli tanığın duruşma salonunda bulunduğunu söylediklerini belirterek tanığa bu iddiayı sordu.

Gizli tanık, önceki duruşmada salonda bulunduğunu ve duruşmayı dinlediğini söyledi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, tanığın önceki celseyi dinlemiş olmasına ilişkin değerlendirmede bulunarak, “Seni bu şekilde dinleyemeyiz. Tanıklıktan çıkarıyoruz seni” ifadelerini kullandı.

Gizli tanığın önceki duruşmayı salonda takip ettiğinin ortaya çıkması, davanın dikkat çeken gelişmelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

MEHMET AKİF ERSOY SUÇLAMALARI REDDETTİ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy, duruşmada yaptığı savunmada hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. İsnat edilen eylemlerin gerçekleşmediğini ve suçlamaları destekleyen delillerin bulunmadığını öne süren Ersoy, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Önceki duruşmada bazı isimlerden özür dilediğini hatırlatan Ersoy, bu kez Meltem Acet ve Elif Kılınç’tan da yaşadıkları süreç nedeniyle özür dilediğini söyledi.

Ersoy, hakkındaki örgüt suçlamasına da karşı çıkarak ortada bir suç örgütü bulunmadığını savundu.

“Ortada bir örgüt yok, ben örgüt lideri falan değilim” diyen Ersoy, dosyada adı geçen kişilerin yaşadıkları sürece dikkat çekti.

Kendi adının internette aranması halinde hakkında çeşitli iddialar, hakaretler ve iftiralarla karşılaşılabileceğini belirten Ersoy, bu durumun kendisini olumsuz etkilediğini ifade etti. Kaçma şüphesi bulunmadığını savunan Ersoy, mahkemeden tahliye ve beraat kararı verilmesini istedi.

MUSTAFA MANAZ: “DOSYADA SOMUT HİÇBİR ŞEY YOK”

Davanın tutuklu sanıklarından Mustafa Manaz da savunmasında masumiyet karinesinin göz ardı edildiğini öne sürdü. Yaşananların kendisini derinden etkilediğini belirten Manaz, onuru ve şerefi için yaşadığını söyledi.

Şirketinin bulunduğunu ancak süreçte haciz işlemleriyle karşılaştığını ve banka hesaplarının bloke edildiğini ifade eden Manaz, dosyada somut delil bulunmadığını savundu.

Manaz, hakkındaki iddiaların söylentilerden ibaret olduğunu öne sürerek tahliyesini ve beraatini talep etti.

SAVCI TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINI İSTEDİ

Duruşmada savcı, ara mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, tutuklu sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini ve dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti.

Sanıklar savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat taleplerini dile getirirken, savcının tutukluluğun devamı yönündeki görüşü de duruşmanın önemli başlıklarından biri oldu.

İDDİANAMEDE 286 YIL 2 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Mehmet Akif Ersoy ve beraberindeki 7 sanık hakkında hazırlanan iddianamede Ersoy’a çeşitli suçlamalar yöneltildi. İddianamede Ersoy’un “suç örgütü kurma ve yönetme”, 11 kez “nitelikli cinsel saldırı”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İddianamede Ersoy için 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası öngörüldü.

Davanın ikinci duruşmasında sanıkların savunmaları, mağdur sıfatıyla beyanda bulunan kişilerin açıklamaları ve savcının tutukluluk talepleri gündeme geldi. Yargılama sürecinde mahkemenin değerlendirmeleri ve dosyadaki eksik hususlara ilişkin işlemler takip edilecek.

Önemli not: İddianamede yer alan suçlamalar ve talep edilen cezalar, kesinleşmiş mahkûmiyet kararı anlamına gelmiyor. Sanıklar hakkındaki hukuki değerlendirme yargılama sonucunda mahkeme tarafından yapılacak.