Melisa Döngel ile Murda Ayrıldı! İlişkinin Bitme Nedeni Belli Oldu

“Arka Sokaklar”, “Sen Çal Kapımı”, “Sadakatsiz” ve “Kirli Sepeti” gibi yapımlarda rol alan oyuncu Melisa Döngel, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir rapçi Murda ile aşk yaşayan ünlü oyuncunun ilişkisini noktaladığı öne sürüldü.

Birlikte Çektikleri Klip Çok Konuşulmuştu

Bir süredir yalnız olan Melisa Döngel, rapçi Murda ile yaşadığı aşkla magazin gündemine gelmişti. İkili, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları videoyla ilişkilerini duyurmuş, Döngel’in Murda’nın klibinde rol alması da büyük ilgi görmüştü.

Ayrılığın Nedeni Uyumsuzluk İddiası

Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Melisa Döngel ile Murda’nın yaşadıkları uyumsuzluk nedeniyle yollarını ayırdığı ve ilişkilerini sonlandırdığı iddia edildi.

İkiliden ayrılıkla ilgili henüz resmî bir açıklama gelmedi.