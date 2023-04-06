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Melis Buse Betkayan evli sevgili Reşit Bozdağ ile kanlı bıçaklı oldu! Tecavüz açıklaması şoke etti!

Melis Buse Betkayan evli sevgili Reşit Bozdağ ile kanlı bıçaklı oldu! Tecavüz açıklaması şoke etti!
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06 Nisan 2023 - 15:46

Kısmetse Olur yarışması ile ünlenen Melis Buse Betkayan’ın, Serbest Hoca ismiyle tanınan TikToker Reşit Bozdağ ile yaşadığı ilişki gündemdeydi. Bir küs bir barışık olan ikili birbirlerini darp ederek karakolluk oldu. Olay bununla da kalmadı. Bozdağ eski sevgilisinin en özeline kadar anlatıp bir de Dilan Polat iddiasını gündeme getirdi, ortalık karıştı. İşte ikili arasında yaşanan şoke eden olaylar…

Melis Buse Betkayan evli sevgili Reşit Bozdağ ile kanlı bıçaklı oldu! Tecavüz açıklaması şoke etti! - Sayfa 1

Kısmetse Olur yarışması ile ünlenen Melis Buse Betkayan’ın, evli olan Reşit Bozdağ ile aşk yaşıyordu.

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Melis Buse Betkayan evli sevgili Reşit Bozdağ ile kanlı bıçaklı oldu! Tecavüz açıklaması şoke etti! - Sayfa 2

Melis Buse, kısa bir süre önce sevgilisi tarafından darp edildiğine dair bir paylaşım yapmış ardından, TikTok ve Instagram’da yaptıkları paylaşımlara ‘Ayrılsak da beraberiz’ diyerek ağızları açık bırakmışlardı.

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Melis Buse Betkayan evli sevgili Reşit Bozdağ ile kanlı bıçaklı oldu! Tecavüz açıklaması şoke etti! - Sayfa 3

İkili daha sonra ise evde birbirlerini darp ettikleri anları paylaşmış ortalık karışmış ve yeniden ayrılmıştı.

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Melis Buse Betkayan evli sevgili Reşit Bozdağ ile kanlı bıçaklı oldu! Tecavüz açıklaması şoke etti! - Sayfa 4

Bu ayrılıktan sonra söylenenler ve paylaşılanlar ise sosyal medya takipçilerinin ağızlarını açık bıraktı.

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Melis Buse Betkayan evli sevgili Reşit Bozdağ ile kanlı bıçaklı oldu! Tecavüz açıklaması şoke etti! - Sayfa 5

“GÜVENDİM ANLATTIM” DİYEREK İSYAN ETTİ
Reşit Bozdağ bir yayında Melis’in üniversitede tecavüze uğradığını iddia ederek şoke etti. Melis ise bunu kabullenip “Başıma bir olay geldi, güvendim anlattım sana. Senin kızlarının başına gelse nasıl hissedersin?” diyerek isyan etti.

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Melis Buse Betkayan evli sevgili Reşit Bozdağ ile kanlı bıçaklı oldu! Tecavüz açıklaması şoke etti! - Sayfa 6

DİLAN POLAT’IN KOCASIYLA İLGİLİ İDDİA
Reşit Bozdağ bununla da kalmadı ve fenomen Dilan Polat’ın pahalı hediyeler alarak gündeme gelen eşi Engin ile Melis Betkayan’ın mesajlaştığını ve bir ilişkisi olduğunu iddia etti.

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Melis Buse Betkayan evli sevgili Reşit Bozdağ ile kanlı bıçaklı oldu! Tecavüz açıklaması şoke etti! - Sayfa 7

Melis Buse Betkayan ise Dilan Poalt’ın kendisine mesaj attığını açıklayarak “Ben senin yanından başka yerde görmedim yazdıysam Engin abi sana gösterir. Arkadaşımın kocası bana neden yazsın…” diyerek küfürler yağdırdı.

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Melis Buse Betkayan evli sevgili Reşit Bozdağ ile kanlı bıçaklı oldu! Tecavüz açıklaması şoke etti! - Sayfa 8

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Melis Buse Betkayan evli sevgili Reşit Bozdağ ile kanlı bıçaklı oldu! Tecavüz açıklaması şoke etti! - Sayfa 9

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Melis Buse Betkayan evli sevgili Reşit Bozdağ ile kanlı bıçaklı oldu! Tecavüz açıklaması şoke etti! - Sayfa 10

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Melis Buse Betkayan evli sevgili Reşit Bozdağ ile kanlı bıçaklı oldu! Tecavüz açıklaması şoke etti! - Sayfa 11

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Melis Buse Betkayan evli sevgili Reşit Bozdağ ile kanlı bıçaklı oldu! Tecavüz açıklaması şoke etti! - Sayfa 12

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Melis Buse Betkayan evli sevgili Reşit Bozdağ ile kanlı bıçaklı oldu! Tecavüz açıklaması şoke etti! - Sayfa 13

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Melis Buse Betkayan evli sevgili Reşit Bozdağ ile kanlı bıçaklı oldu! Tecavüz açıklaması şoke etti! - Sayfa 14

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Melis Buse Betkayan evli sevgili Reşit Bozdağ ile kanlı bıçaklı oldu! Tecavüz açıklaması şoke etti! - Sayfa 15

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Melis Buse Betkayan evli sevgili Reşit Bozdağ ile kanlı bıçaklı oldu! Tecavüz açıklaması şoke etti! - Sayfa 16

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Melis Buse Betkayan evli sevgili Reşit Bozdağ ile kanlı bıçaklı oldu! Tecavüz açıklaması şoke etti! - Sayfa 17

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Melis Buse Betkayan evli sevgili Reşit Bozdağ ile kanlı bıçaklı oldu! Tecavüz açıklaması şoke etti! - Sayfa 18

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Melis Buse Betkayan evli sevgili Reşit Bozdağ ile kanlı bıçaklı oldu! Tecavüz açıklaması şoke etti! - Sayfa 19

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