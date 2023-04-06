Melis Buse Betkayan evli sevgili Reşit Bozdağ ile kanlı bıçaklı oldu! Tecavüz açıklaması şoke etti!

Kısmetse Olur yarışması ile ünlenen Melis Buse Betkayan’ın, Serbest Hoca ismiyle tanınan TikToker Reşit Bozdağ ile yaşadığı ilişki gündemdeydi. Bir küs bir barışık olan ikili birbirlerini darp ederek karakolluk oldu. Olay bununla da kalmadı. Bozdağ eski sevgilisinin en özeline kadar anlatıp bir de Dilan Polat iddiasını gündeme getirdi, ortalık karıştı. İşte ikili arasında yaşanan şoke eden olaylar…

Kısmetse Olur yarışması ile ünlenen Melis Buse Betkayan’ın, evli olan Reşit Bozdağ ile aşk yaşıyordu.

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Melis Buse, kısa bir süre önce sevgilisi tarafından darp edildiğine dair bir paylaşım yapmış ardından, TikTok ve Instagram’da yaptıkları paylaşımlara ‘Ayrılsak da beraberiz’ diyerek ağızları açık bırakmışlardı.

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İkili daha sonra ise evde birbirlerini darp ettikleri anları paylaşmış ortalık karışmış ve yeniden ayrılmıştı.

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Bu ayrılıktan sonra söylenenler ve paylaşılanlar ise sosyal medya takipçilerinin ağızlarını açık bıraktı.

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“GÜVENDİM ANLATTIM” DİYEREK İSYAN ETTİ

Reşit Bozdağ bir yayında Melis’in üniversitede tecavüze uğradığını iddia ederek şoke etti. Melis ise bunu kabullenip “Başıma bir olay geldi, güvendim anlattım sana. Senin kızlarının başına gelse nasıl hissedersin?” diyerek isyan etti.

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DİLAN POLAT’IN KOCASIYLA İLGİLİ İDDİA

Reşit Bozdağ bununla da kalmadı ve fenomen Dilan Polat’ın pahalı hediyeler alarak gündeme gelen eşi Engin ile Melis Betkayan’ın mesajlaştığını ve bir ilişkisi olduğunu iddia etti.

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Melis Buse Betkayan ise Dilan Poalt’ın kendisine mesaj attığını açıklayarak “Ben senin yanından başka yerde görmedim yazdıysam Engin abi sana gösterir. Arkadaşımın kocası bana neden yazsın…” diyerek küfürler yağdırdı.

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