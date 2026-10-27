Mekke Ortak Savunma Anlaşması Meclis Gündeminde! Yeni Parti’den Ret Kararı

Mekke Ortak Savunma Anlaşması İçin Ret Kararı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine taşındı. Anlaşmanın onaylanmasını öngören kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu’nda beklerken, Yeni Parti anlaşmaya destek vermeyeceğini ve teklife “hayır” oyu vereceğini açıkladı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, anlaşmanın Türkiye’nin güvenliği üzerindeki olası etkileri değerlendirildi. Parti kurmayları, düzenlemenin Türkiye’yi bölgesel çatışmaların içine çekebileceğini savunarak anlaşmaya karşı olduklarını bildirdi.

“Türk Askerinin Yemen’e Gönderilmesine Karşıyız”

Yeni Parti kurmayları, anlaşmaya yönelik itirazlarının başında Türk askerinin Yemen’e gönderilmesi ihtimalinin bulunduğunu ifade etti. Parti temsilcileri, Türkiye’nin bölgedeki çatışmalara dahil olmasının hem ülkenin güvenliği hem de Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin hayatı açısından risk oluşturabileceğini ileri sürdü.

Toplantıda, anlaşmanın TBMM’de onay süreci tamamlanmadan uygulamaya yönelik bazı görüşmelerin yapılmasının da eleştirildiği belirtildi.

Yeni Parti temsilcileri, uluslararası anlaşmalar ve yurt dışına asker gönderilmesi konusunda anayasal süreçlerin gözetilmesi gerektiğini savunarak, anlaşmanın mevcut haliyle desteklenmeyeceğini dile getirdi.

“Bölgede Savaş Varken Böyle Bir Adım Atılamaz”

Yeni Parti kurmayları, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın çatışmaların yaşandığı bir dönemde gündeme gelmesini eleştirdi. Parti temsilcileri, böyle bir anlaşmanın Türkiye’yi doğrudan veya dolaylı biçimde bölgesel bir çatışmanın parçası haline getirebileceğini savundu.

Konuya ilişkin değerlendirmede, çatışmasızlık dönemlerinde yapılan savunma anlaşmalarıyla mevcut güvenlik ortamında imzalanan anlaşmaların aynı şekilde ele alınamayacağı görüşü dile getirildi.

Parti kurmayları, “Genel Başkanımız, böyle anlaşmaların çatışmasızlık dönemlerinde yapıldığını söyledi. Şimdi ise çatışmasızlığı geçtik, bölgede savaş durumu var. Bu ortama dâhil olmak demek, Türkiye’yi riske sokmak, Mehmetçik’in hayatını tehlikeye atmak demektir. Bunu kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın 10 Yıllık Süresi Eleştirildi

Yeni Parti’nin itirazları arasında anlaşmanın süresine ilişkin hükümler de yer aldı. Parti kurmayları, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonraki ilk 10 yıl boyunca taraf ülkelerin anlaşmadan çekilme hakkına sahip olmayacağı yönündeki hükmün Türkiye açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Seçimle iş başına gelen hükümetlerin görev süresinin beş yıl olduğunu hatırlatan parti temsilcileri, 10 yıllık bağlayıcılığın gelecekteki hükümetlerin hareket alanını daraltabileceğini ileri sürdü.

Yeni Parti kurmayları, Türkiye’nin güvenliğini ilgilendiren böyle bir konuda anlaşmanın süresi ve yükümlülüklerinin ayrıntılı biçimde tartışılması gerektiğini belirtti. Parti temsilcileri, itirazlarını TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerde de dile getireceklerini ifade etti.

CHP’nin Tutumuna İlişkin Değerlendirme

Toplantıda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na yaklaşımı da gündeme geldi. Yeni Parti kurmayları, CHP’nin erken seçim çağrıları ve anlaşmaya ilişkin tutumunun kendi siyasi söylemleriyle çeliştiğini öne sürdü.

Parti temsilcileri, CHP’nin çeşitli siyasi başlıklardaki tavrını eleştirerek, anlaşma konusunda daha net bir karşı duruş sergilenmesi gerektiğini savundu.

Mekke Anlaşması TBMM Gündeminde

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşülmeyi bekliyor. Teklifin amacı, taraf ülkelerin savunma ve güvenliklerini etkileyen tehditlere karşı ortak caydırıcılığı güçlendirmek, silahlı kuvvetler arasındaki koordinasyonu artırmak ve savunma sanayii iş birliğini geliştirmek olarak açıklanıyor.

Yeni Parti ise anlaşmanın Türkiye açısından oluşturabileceğini düşündüğü güvenlik risklerini ve uzun vadeli yükümlülüklerini gerekçe göstererek kanun teklifine karşı çıkacağını duyurdu. Anlaşmanın TBMM’deki komisyon ve Genel Kurul süreçlerinde yapılacak değerlendirmeler, düzenlemenin geleceği açısından belirleyici olacak.