MEHMET YALÇINKAYA’NIN RESTORANINDAKİ FİYATLAR GÜNDEMDE

MasterChef Türkiye jürisi ve ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, gastronomi yatırımlarına bir yenisini ekleyerek Ankara’da yeni bir restoran açtı. Ancak açılışın ardından menüdeki fiyatlar sosyal medyada olay oldu.

TikTok kullanıcısı @fromsevde, Mehmet Şef’in restoranına yaptığı ziyarette menüdeki porsiyon fiyatlarını videoya çekerek sosyal medya hesabında paylaştı. Özellikle kağıt helva, roka salatası ve domates salatası gibi ürünlerin fiyatları kullanıcıları adeta ikiye böldü.

“BU FİYATA DOMATES SALATASI MI OLUR?”

Kısa sürede viral hale gelen videoda, domates salatasının fiyatı dikkat çekti. Pek çok kullanıcı, “Bu fiyata domates salatası mı olur?” şeklinde tepki verirken, bazı takipçiler ise “Fine dining konsepti, fiyatlar normal” yorumlarıyla restoranı savundu.

Menüde yer alan bazı ürünlerin fiyatları şu şekilde öne çıktı:

Kağıt helva: Yüksek fiyatıyla gündeme oturdu

Domates salatası: Sosyal medya kullanıcılarının en çok tepki gösterdiği ürün

Roka salatası: Yine dikkat çeken fiyatlardan biri oldu

SOSYAL MEDYADA FİYAT TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Mehmet Yalçınkaya’nın restoranı, henüz yeni açılmasına rağmen sosyal medyada “lüks restoran fiyatları” tartışmasının merkezine oturdu. Pek çok kullanıcı restoranın fiyat politikasını eleştirirken, bazıları ise deneyim ve sunum kalitesine dikkat çekerek fiyatları makul buldu.

Ünlü şef konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmazken, restoranın popülerliği tartışmalar sayesinde daha da artmış durumda.