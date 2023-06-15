Mehmet Şimşek’ten kritik Merkez Bankası çıkışı! ‘Kendi işini yapacak…’

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, “Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz, Merkez Bankası kendi işini yapacak” dedi.
Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulundu.
A haber, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın “Seçim beyannamemizde ortaya koyduğumuz perspektif Orta Vadeli Programa yansıyacak. Bu yılı da önümüzdeki üç yıla ilişkin hedefleri de güncelleyeceğiz” dediğini aktardı.
Mehmet Şimşek ise açıklamasında, “Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz. Merkez bankası kendi işini yapacak” ifadelerini kullandı.