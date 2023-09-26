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Mehmet Aslantuğ’dan ‘kendini acındırdı’ yorumlarına olay yanıt!

Mehmet Aslantuğ’dan ‘kendini acındırdı’ yorumlarına olay yanıt!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Eylül 2023 - 10:27
Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ’dan bir paylaşım daha geldi. Boşandıktan sonra ev halini paylaşan, yumurta pişirip, ütü yapan ünlü oyuncu kısa süre sonra da paylaşımını silmişti. Mehmet Aslantuğ o paylaşıma gelen yorumlara yanıt verdi. Vekil olamayan oyuncunun lüks teknesi de gözlerden kaçmadı.

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, meslektaşı Arzum Onan ile 1996 yılında nikah masasına oturmuştu. 27 yıllık evlilikleri boyunca birçok kez ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikili geçtiğimiz mayıs ayında boşanmıştı.

Mehmet Aslantuğ'dan 'kendini acındırdı' yorumlarına olay yanıt! Lüks teknesi dikkat çekti... - Sayfa 2

Ayrılıktan sonra Mehmet Aslantuğ gerek açıklamaları gerek paylaşımlarıyla gündemden düşmedi. Son olarak ‘Bekar hayatı’nı paylaşıp silen Mehmet Aslantuğ’dan “Kendini acındırdı” sözlerine açıklama gecikmedi.

Mehmet Aslantuğ'dan 'kendini acındırdı' yorumlarına olay yanıt! Lüks teknesi dikkat çekti... - Sayfa 3

“KENDİNİ ACINDIRDI” YORUMLARINA YANIT

Paylaşımla ilgili “Kendini acındırdı” ve “Ayrılık acısını atlatamadı” şeklinde yorumlara maruz kalan Mehmet Aslantuğ, lüks teknesini boyadığı anları paylaşıp şunları yazdı:

Mehmet Aslantuğ'dan 'kendini acındırdı' yorumlarına olay yanıt! Lüks teknesi dikkat çekti... - Sayfa 4

“Ah benim tatlı dilli magazinci kardeşim. İki yumurta kırıp, iki gömlek ütüleme paylaştım diye, acındıracak bir kafada mıyım sanırsın. Yıllar önce bir söyleşide; ‘Hiçbir kadın, geleceğini; bir adamın aşkına, samimiyetine, vicdanına, sonunda bir gün aklının karışmasına bırakmamalı. Muasır medeniyet başka türlü inşa edilemez’ diyen biri olarak aynı yerdeyim ve tam da bu nedenle temsil etmeye çalıştığı duyguları kendi ilişkisi üzerinden haksızca çelmelenen bir adamın sesiyim.”

Mehmet Aslantuğ'dan 'kendini acındırdı' yorumlarına olay yanıt! Lüks teknesi dikkat çekti... - Sayfa 5

“KONFOR ALANLARINI YOK SAYARAK…”

Ünlü oyuncu, “Birçok izleyici, mütecavizine aşık rollerden de ilham alabilir ama ben o rolün biricik meselesinin böyle bir aşkı meşrulaştırmak değil, o aşkla savaşmak olduğuna inanlardanım. Çoğu insan için önemli olan konfor alanlarını kaybetmemek olabilir ama ben onları yok sayarak yürüyorum. Ah be kuzum, bırak aşkı, toplumu onarmak için az çok sözüm / emeğim var, sen bu açığa gıybet muhabbetiyle neyi onarmış oluyorsun?” ifadelerini kullandı.

Mehmet Aslantuğ'dan 'kendini acındırdı' yorumlarına olay yanıt! Lüks teknesi dikkat çekti... - Sayfa 6

Mehmet Aslantuğ’un lüks teknesi ise dikkat çekti…

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