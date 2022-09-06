Mehmet Ali Erbil hakkında ‘zorla getirme’ kararı!

Klibinde rol alığı şarkıcı Ece Ronay Bilir’i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla toplamda 8 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil hakkında duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle ‘zorla getirilme’ kararı çıkartıldı. Duruşmada ünlü şovmenin ağabeyi Mustafa Erbil ve asistanı Nuray Kaya tanık olarak dinlendi.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen Mehmet Ali Erbil ile Ece Ronay Bilir arasındaki dava duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. 65 yaşındaki şovmenin avukatı, müvekkilinin sabah geçirdiği rahatsızlık sebebiyle duruşmaya katılamadığını belirtirken, müşteki Ece Ronay Bilir de duruşmaya katılmadı.

“KARŞI TARAF TEK GEL DEYİNCE GİTME DEDİM”

Duruşmada Erbil’in ağabeyi Mustafa Erbil, tanık olarak dinlendi. Kardeşi ile şikayetçi arasındaki bir telefon görüşmesine şahit olduğunu belirten Erbil, “Kardeşim Mehmet Ali’nin davet aldığını duydum. Nasıl gideceğini sordum. ‘Şoförle git, çok uzak yer, tek başına gitme’ dedim. Karşı taraf, ‘Tek gel’ deyince de ‘Gitme’ dedim, oradan ayrıldım. Benim konuyla ilgili başka bir bilgim veya görgüm yoktur. Konuşmaları Mehmet Ali Bey telefon görüşmesi sonrası asistanına, ‘Beni çağırıyorlar, gitsem mi gitmesem mi?’ diye sorması üzerine duydum dedi. Konuşmaları nasıl duyduğumu hatırlamıyorum” dedi.

“MESAJI BEN YAZDIM”

Mehmet Ali Erbil’in asistanı Nuray Kaya da tanık olarak verdiği ifadede, şöyle konuştu:

Hanımefendi, Mehmet Ali Erbil’e Instagram üzerinden ulaşarak, klipte oynaması için teklif götürdü. Erbil teklifi kabul etti. İlk klip çekildi. İkinci klibin çekiminin bitmesiyle ekip olarak yemeğe davet ettiler, sonra vazgeçtiler. Hanımefendi, Mehmet Ali Erbil’in tek başına gelmesini istedi. Ben ‘Tek başınıza gitmeyin’ dedim. Hanımefendi ‘Asistanınızı getirmeyin’ dedi. Ben de ‘İstiyorsa kendisi gelsin kahveye’ dedim. Sanık ile aynı odada kalırım. Gece sanık, şikayetçinin kendisini çağırdığını, uygunsuz fotoğraf attığını söyledi. Ben de telefonu aldım, ‘Çok istiyorsan sen gel, bu gece koynumda yat’ diye mesaj attım. Birkaç uygunsuz fotoğraf daha yolladı. Ertesi gün ise mesajları ifşa etti.

“ERBİL ÖYLE BİR MESAJ YAZ DEDİ, YAZDIM”

Hakimin “Bu akşam sizin yanınızda uyumak istiyorum” şeklindeki mesajı kimin yazdığını sorması üzerine Kaya, “Bu mesajı ben yazdım. ‘Mehmet Ali Bey öyle bir mesaj yaz’ dedi, ben de yazdım. Mesaj yazmamı sanık talep etti” diye konuştu. Hakim, usulüne uygun tebliğe rağmen ve mazeretini belgelendirmeyen sanık Mehmet Ali Erbil’in zorla getirilmesine, Ece Ronay Bilir’in güncel adresine tebligat gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Ali Erbil’in mesajlarının Ece Ronay Bilir’in kişilik haklarını zedeleyecek biçimde hakaret olduğu, bir başka mesajının ise ‘Tehdit’ suçunu oluşturduğu ifade edildi. Sanık Mehmet Ali Erbil’in ‘Elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz’, ‘Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden, 8 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.