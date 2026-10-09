Mehmet Akif Ersoy’un Tahliye Talebi Reddedildi! Duruşma Ertelendi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 8 sanığın yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada Ersoy, hakkındaki suçlamaları reddederek tahliyesini ve beraatini talep etti. Mahkeme, Ersoy’un tutukluluk hâlinin devamına karar verirken duruşmayı 28 Ocak’a erteledi.

Mehmet Akif Ersoy’dan Mahkemede Savunma

Uyuşturucu ve suç örgütü iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Mehmet Akif Ersoy hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi. Ersoy’un, suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçlarından yargılanması talep edildi.

Hakkında 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası istenen Ersoy, ikinci duruşmada yaptığı savunmada suçlamaları kabul etmedi.

“Ortada Bir Örgüt Yok, Ben Örgüt Lideri Değilim”

Mahkemede hakkındaki iddialara yanıt veren Mehmet Akif Ersoy, dosyada kendisine yöneltilen suçlamaların delillendirilmediğini savundu. Ersoy, ortada bir suç örgütü bulunmadığını ileri sürerek örgüt lideri olduğu iddiasını reddetti.

Önceki duruşmada bazı kişilerden özür dilediğini hatırlatan Ersoy, bu duruşmada da Meltem Acet ve Elif Kılınç’tan özür dilediğini belirtti.

Tahliye talebini yineleyen Ersoy, hakkındaki iddiaların kamuoyunda kendisini zor durumda bıraktığını ifade ederek beraatini istedi.

Elif Kılınç: “Kimseden Şikâyetçi Değilim”

Duruşmada beyanda bulunan Elif Kılınç, uyuşturucu testinin negatif çıktığını belirterek dosyada adı geçen kişiler tarafından cinsel saldırıya uğramadığını söyledi.

Kılınç, kimse hakkında şikâyetçi olmadığını ve kendisini dosya kapsamında mağdur olarak görmediğini ifade etti. Bununla birlikte soruşturma sürecinde işini kaybettiğini ve sağlığının olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Kılınç, yaşadığı süreç nedeniyle zarar gördüğünü belirterek kendisiyle ilgili iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meltem Acet: “Bir Gecede Hayatım Altüst Oldu”

Duruşmada söz alan Meltem Acet de soruşturma kapsamında adının geçmesi nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadığını savundu.

52 yaşında olduğunu belirten Acet, özel hayatının ve ev adresinin sosyal medyada paylaşılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Dosyada mağdur ya da tanık olarak yer almak istemediğini söyleyen Acet, Mehmet Akif Ersoy ile tanışıklığının veya görüşmesinin bulunmadığını ifade etti.

Acet, soruşturma sürecinde maddi ve manevi kayıplar yaşadığını belirterek adının dosyadan çıkarılmasını istedi.

Gizli Tanığın Duruşmada Bulunduğu Ortaya Çıktı

Duruşmada dikkat çeken gelişmelerden biri de gizli tanığa ilişkin yaşandı. Mahkeme başkanı, gizli tanığa önceki duruşmaya katılıp katılmadığını sordu.

Gizli tanık, önceki celsede duruşma salonunda bulunduğunu ve duruşmayı dinlediğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, bu koşullarda tanıklığının sürdürülemeyeceğini belirterek tanıklığına son verildiğini açıkladı.

Mustafa Manaz’dan Tahliye ve Beraat Talebi

Tutuklu sanık Mustafa Manaz da savunmasında masumiyet karinesinin ihlal edildiğini ileri sürdü. Şirketine haciz konulduğunu ve banka hesaplarının bloke edildiğini söyleyen Manaz, dosyada somut delil bulunmadığını savundu.

Manaz, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mehmet Akif Ersoy’un Tutukluluğu Devam Edecek

Duruşmada ara mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hâllerinin devamını ve dosyadaki eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Mehmet Akif Ersoy’un tutukluluk hâlinin devamına karar verdi. Mustafa Manaz hakkında ev hapsi uygulanmasına hükmedilirken diğer tutuklu sanıkların da tutukluluklarının devamına karar verildi.

Davanın ikinci duruşması 28 Ocak tarihine ertelendi. Yargılama sürecinde sanıklar hakkındaki suçlamalar ve savunmaların mahkeme tarafından değerlendirilmesi sürecek.

Not: Haberde yer alan suçlamalar yargılama konusu iddialardır; sanıkların suçluluğu kesinleşmiş mahkûmiyet kararıyla sabit olmadıkça masumiyet karinesi geçerlidir.