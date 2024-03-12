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Mehmet Akif Ersoy kabri başında alındı

Mehmet Akif Ersoy kabri başında alındı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Mart 2024 - 16:07

İstiklal Marşı’nın kabulünün 103’üncü yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı.

İstanbul Valiliği tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 103’üncü yıl dönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un Edirnekapı Mezarlığı’nda bulunan kabri başında program düzenlendi.

Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Mehmet Akif Ersoy kabri başında alındı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başta Milli Şair Mehmet Akif Ersoy olmak üzere şehitlerin ruhu için Kuran-ı Kerim okundu.

Dua sonrası Vali Davut Gül ve programa katılanlar Mehmet Akif Ersoy’un kabrine karanfil bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, “İstiklal Marşımız, millet olarak hürriyetimizi kazanmak, vatanımızı işgalden kurtarmak, kendimize yeni bir gelecek inşa etmek için bir asırdan daha uzun bir süre önce milli mutabakatımızın ifadesi olmuştur. Medeniyet birikimimiz, değerlerimiz, inancımız, milletimizin tarihteki yürüyüşü İstiklal Marşımızın mısralarında vücut bulmuştur. İstiklal Harbi’ni yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesi, kararlılığı; askerimizin cephedeki fedakarlığı, azmi, vatan aşkı İstiklal Marşı’na yansımıştır. Bugün de İstiklal Marşımızdaki her lafzı, her mesajı bedeninin ve ruhunun her zerresiyle özümseyen gençlerimiz vardır. Bayrak ve ezan hassasiyetini yeri geldiğinde canı pahasına koruyan evlatlarımız vardır” dedi.

Erdoğan, mesajının devamında, “Türk milletinin binlerce yıllık devlet ve medeniyet davasını on kıtada yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün, ayağımıza esaret prangası, boynumuza zillet zinciri vurulmuş demektir. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, başta İstiklal Marşımız olmak üzere eserleriyle ve fikirleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir. İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

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