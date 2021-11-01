Mehmet Ağar’dan Eymür’ün İddialarına Yanıt

T24 yazarı Tolga Şardan, MİT Kontrterör Dairesi Eski Başkanı Mehmet Eymür’ün iddialarını İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar’a sordu.

Şardan yazısında Mehmet Ağar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, “Ağar, Eymür’ün iddialarının doğru olup olmadığını konuşmaya bile gerek olmadığını söyledi. ‘Eğer söyledikleri doğru olsaydı; MİT Müsteşarı olarak emekli olurdu'” dediğini aktardı.

Eymür’ün “Mehmet Ağar’ın demek ki gücü var. Gücü gayrimeşru hayattan geliyor bence. Uyuşturucudan bahsediliyor, zaten bilmiyorum ne kadar doğru, bir burun ameliyatı geçirdiğini biliyorum, doğruluğunu bilmiyorum ama bu kokain içenlerde olan bir şey, burun şey, çekerek şey ediyorlar ya” iddialarını da soran Şardan, Ağar’ın “’Yıllar önce Çapa’da olduğum burun ameliyatı. Burnumun içinde kemik parçası vardı. Deviasyon dedikleri. Ameliyatlarım devletin kayıtlarındadır” cümlelerini kurduğunu kaydetti.