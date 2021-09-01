Medya Dünyasının Acı Kaybı!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Müfit Alaçalı’nın ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı:

“Değerli meslektaşımız Müfit Alaçalı’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Alaçalı’nın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz.”

Müfit Alaçalı’nın cenazesi 8 Ekim 2021 Cuma günü öğle namazının ardından Hacı İbrahim Pehlivan Cami’sinden alınarak Güzelçamlı Kuşadası Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

MÜFİT ALAÇALI KİMDİR?

1940 yılında İstanbul’da doğdu. Gazeteciliğe 1958 yılında Akşam Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. Haber, Günaydın, Yeni Gazete, Barış, Cumhuriyet, Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde çalıştı. Sürekli Basın Kartı sahibi Alaçlı, evli ve bir çocuk babasıydı.