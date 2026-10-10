MEB Takvimi Açıkladı! Öğrencilere 9 Günlük Tatil Müjdesi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte öğrencilerin merakla beklediği ilk ara tatilin tarihleri belli oldu. Kasım ayında yapılacak ara tatil, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün sürecek.

Milyonlarca öğrenci ve velinin yakından takip ettiği 2026-2027 eğitim öğretim yılı tatil takvimi gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, eğitim yılının ilk ara tatili kasım ayında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, yoğun ders temposuna kısa bir mola verme fırsatı bulacak.

İlk ara tatil kasım ayında yapılacak

Açıklanan takvime göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

Beş iş gününü kapsayan ara tatil boyunca öğrenciler derslere ara verecek. Tatilin hafta sonlarıyla birleşmesi sayesinde okullarda eğitim ve öğretime verilen mola daha uzun olacak.

Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil

Ara tatilin 16-20 Kasım tarihleri arasında uygulanmasıyla birlikte öğrenciler, öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonlarını da değerlendirebilecek. Böylece cumartesi ve pazar günlerinin eklenmesiyle toplam tatil süresi 9 güne ulaşacak.

Öğrenciler bu süre içerisinde dinlenebilecek, aileleriyle vakit geçirebilecek ve ilk dönemin kalan bölümü için hazırlık yapabilecek.

Öğrenciler ve veliler takvimi takip ediyor

Ara tatil tarihleri, özellikle çocuklarının tatil planlarını önceden yapmak isteyen veliler tarafından yakından takip ediliyor. Kasım ayında uygulanacak ara tatil, öğrencilerin eğitim dönemindeki yoğun tempoya kısa bir ara vermesini sağlayacak.

MEB’in açıkladığı eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda öğrenciler ve veliler, diğer tatil dönemlerine ilişkin planlarını da şekillendirebilecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım’da başlayacak ve hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün sürecek.