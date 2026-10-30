MEB duyurdu! 2027 LGS sınavının tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi’ni yayımladı. Açıklanan takvime göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek merkezi sınavın tarihi netleşti. Milyonlarca öğrencinin ve velinin merakla beklediği sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi kamuoyuyla paylaşıldı. Takvimde, 2026-2027 eğitim öğretim yılında düzenlenecek sınavların tarihleri yer aldı.

2027 LGS sınavı 13 Haziran’da yapılacak

Yayımlanan takvime göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav”, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınava 8’inci sınıfta öğrenim gören öğrenciler katılacak. Merkezi sınavda öğrencilerin, sınavla öğrenci kabul eden liselere yerleşebilmek için akademik bilgileri ve kazanımları ölçülecek.

Sorular müfredattaki konu ve kazanımlardan hazırlanacak

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre sınavda yer alacak bütün sorular, 8’inci sınıf öğretim programlarında bulunan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. Öğrencilerin sınav hazırlıklarını Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen müfredatı esas alarak yürütmeleri gerekecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılı ne zaman sona erecek?

Bakanlığın yayımladığı takvimde eğitim öğretim yılının bitiş tarihi de açıklandı. Buna göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

LGS’ye hazırlanan öğrenciler ve veliler, açıklanan sınav takvimine göre hazırlıklarını planlayabilecek.