MasterChef’te yeni kaptanlar ve takımları belli oldu! Soruyu bildi avantajı kaptı

MasterChef’te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olacağı gecede günün konsepti içli köfte oldu. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı MasterChef’te şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarılı tabağı çıkaran yarışmacı mavi takım kaptanı oldu.

MasterChef All Star’da eleme gecesinde Ayaz’ın vedası yarışmaya damga vurdu. Duygu dolu anlara sahne olan eleme gecesinde Ayaz şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda elenen isim oldu. MasterChef yeni bölümde mavi ve kırmızı takım kaptanları açıklandı.

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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU? MasterChef’te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı belli oldu. Mavi takım kaptanı Alican oldu. Alican ise kırmızı takım kaptanı olarak Batuhan’ı seçti.

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MASTERCHEF’TE TAKIMLAR NASIL OLDU? MAVİ TAKIM Alican (Kaptan) Cemre Esra Hasan Barbaros Dilara

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KIRMIZI TAKIM Batuhan (Kaptan) Tahsin Tolga Kıvanç Eren Sergen

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