MasterChef’te yeni kaptanlar ve takımları belli oldu!

MasterChef All Star’da dün akşam eleme heyecanı yaşanmıştı. Bir isim daha yarışmaya veda ederken bu akşam yeni haftanın takımları belli oldu.

MasterChef kaptanlık oyunu için heyecan dorukta. Pazar akşamı bir isim MasterChef hayallerine veda ederken dün akşam yeni haftanın ilk yarışı yapıldı.

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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU Kİ KAZANDI? Kaptanlık oyunu için bu hafta iki aşamalı kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar ilk turda en iyi simidi yapmaya çalıştı. Simidi en lezzetli yapan isimler ikinci etapta ise yaptıkları simitlerle yaratıcı tabaklar çıkardı. Yarışmacılar ilk tur için altışar tane simit çıkarmış oldu.

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En başarılı simit yapan kişi Eren oldu. İlk turda başarılı olan isimler ise şu şekilde: Eren, Tahsin, Barbaros, Sergen ve Kıvanç oldu. Bu yarışmacılar ikinci etapta simit ile yaratıcı tabaklar yaptılar. Gecenin sonunda ise en başarılı yarışmacı mavi takımın kaptanı oldu.

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Yaratıcılık aşamasındaki tabaklar şefler tarafından değerlendirildi ve beşinci Barbaros, dördüncü Tahsin, üçüncü Sergen oldu. Haftanın mavi takım kaptanı Kıvanç olurken, Eren ise ikincilik elde etti.

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Mavi Takım

Kıvanç – Kaptan

Eren

Barbaros

Cemre

Esra

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Kırmızı Takım

Sergen – Kaptan

Hasan

Tahsin

Dilara

Batuhan

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MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI? Kaptanlar düellosunda Kıvanç ile Sergen karşıya geldi. Kaptanlar düellosunda Kıvanç ile Sergen karşıya geldi.

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İki isim de verilen 12 ürünün ağırlıklarını doğrun bilmeye çalışıyor. En çok bilen isim avantajı kazanıyor.

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Sergen 7-3 düelloyu ve böylece de avantajı kazanan taraf oldu. Böylelikle Sergen karşı takımdan bir yarışmacıyla kendi takımından bir yarışmacıyı değiştirebilme hakkına sahip oldu. Yeni oluşan takımlar ise şu şekilde:

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MASTERCHEF MAVİ TAKIM Kıvanç – Kaptan

Dilara

Barbaros

Cemre

Esra

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