MasterChef’te ünlü sürprizi! Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio aynı bölümde

MasterChef Türkiye, 21 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmada Mavi Takım ile Kırmızı Takım, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

Yarışmanın bu haftaki bölümüne ise müzik ve eğlence dünyasının tanınan isimleri damga vurdu. Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio, MasterChef Türkiye’ye konuk olarak katıldı. Ünlü isimler hem yarışmacılarla bir araya geldi hem de hazırlanan yemekleri tadarak değerlendirmede bulundu.

MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu öncesinde şefler, günün puanlamasını üç sürpriz konuğun yapacağını açıkladı. Yarışmacılar, belirlenen menüdeki yemekleri hazırlamak için 45 dakika boyunca yoğun bir mücadele verdi.

Süzme mercimek çorbası, pazı sarma, etli ekmek, Kayseri mantısı, İzmir köfte, Türkmen pilavı ve Hayrabolu tatlısından oluşan menüyü hazırlayan yarışmacılar, tabaklarını konukların beğenisine sundu.

Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio’nun yaptığı değerlendirmelerin ardından gecenin kazananı Kırmızı Takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi Takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda yeniden tezgâh başına geçti.

Bireysel dokunulmazlığı Bahar kazandı

Takım oyunundaki mağlubiyetin ardından Mavi Takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlığı kazanabilmek için mücadele etti. Şefler, yarışmacılardan miso kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi.

45 dakikalık sürenin ardından hazırlanan tabaklar şefler tarafından tek tek tadıldı. Değerlendirme sonucunda en başarılı tabağı hazırlayan Bahar, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

MasterChef’te 3. ve 4. eleme adayları belli oldu

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Bahar, haftanın üçüncü eleme adayı olarak Ayşe’yi seçti.

Gecenin ilerleyen bölümünde Mavi Takım içerisinde yapılan oylama sonucunda ise Eyyüp Can, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

Böylece MasterChef Türkiye’de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun ardından hem kazanan takım hem de eleme potasına giren yeni yarışmacılar belli oldu. Yarışmada eleme heyecanı giderek artarken gözler, önümüzdeki bölümlerde yaşanacak mücadelelere çevrildi.