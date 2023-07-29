Masterchef’te Mehmef şef çılgına döndü: Yeter, sıkıldım!

Daha sonra Tahsin ve Suna yemeklerini şeflere sundu. Yumurtalı pideyi en başarılı yapan isim Tahsin oldu. Yumurta oyununda kazanan takım kırmızı oldu. Yumurta etabını başarılı geçen kırmızı takım aşure yaptı. Son ikiye Sefa ve Eda kaldı.