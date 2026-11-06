MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları belli oldu!

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye’de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmada, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için Mavi ve Kırmızı Takım karşı karşıya geldi.

Yarışmacılar, eleme potasından uzak kalabilmek için mutfakta hünerlerini sergilerken gecenin sonunda kazanan takım ve eleme adayları da netleşti.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Uskumru Dolması hazırlamalarını istedi. 40 dakika boyunca tezgâh başında mücadele eden yarışmacılar, hazırladıkları tabakları şeflerin beğenisine sundu.

Şeflerin lezzet, sunum ve teknik açıdan yaptığı değerlendirmelerin ardından gecenin kazananı Mavi Takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı Takım ise bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kırmızı Takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için bu kez Zeytinyağlı Kuru İncir Dolması hazırladı.

35 dakika süren mücadelenin ardından şefler tabakları tek tek değerlendirdi. Gecenin en başarılı tabağını hazırlayan isim Nurten oldu. Böylece bireysel dokunulmazlığın sahibi Nurten olarak açıklandı.

3. ELEME ADAYI BAHAR OLDU

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Nurten, eleme potasına göndereceği yarışmacıyı belirledi. Nurten’in tercihi Bahar oldu. Böylece haftanın 3. eleme adayı Bahar olarak belirlendi.

4. ELEME ADAYI EYYÜP CAN

Gecenin son bölümünde Kırmızı Takım yarışmacıları arasında eleme oylaması yapıldı. Takım üyelerinin oyları sonucunda haftanın 4. eleme adayı Eyyüp Can oldu.

Böylece MasterChef Türkiye’de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun ardından Bahar ve Eyyüp Can eleme potasına giren isimler oldu.