MasterChef’te Dokunulmazlığı Hangi Takım Kazandı? İlk Eleme Adayları Belli Oldu!

MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı yeni haftada da devam etti. 27 Ekim Salı akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, haftanın ilk takım dokunulmazlığını kazanmak için tezgâh başına geçti. Mavi Takım’ın kaptanlığını Kübra üstlenirken Kırmızı Takım’a Hasan Alp liderlik etti.

Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun değerlendirmelerde bulunduğu gecede yarışmacılardan patlıcan kullanarak dokuz farklı yemek hazırlamaları istendi. Takımlar, kendilerine verilen süre içerisinde hem lezzet hem de sunum açısından başarılı tabaklar çıkarmak için yoğun çaba gösterdi.

Konsept patlıcan yemekleri oldu

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan 40 dakika içerisinde dokuz çeşit patlıcan yemeği hazırlamaları beklendi. Menüde farklı mutfaklardan ve yöresel tariflerden örnekler yer aldı.

Gecenin menüsünde ajvar, köz patlıcan çorbası, nasu dengaku, patlıcanlı Bozcaada böreği, Şeyh Mualla, Malatya Danilo tava, hünkar beğendi, patlıcanlı pilav ve Melanzane al Cioccolato bulundu.

Yarışmacılar verilen süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırken şefler de hazırlanan tabakları tek tek inceledi. Lezzet, sunum ve teknik açıdan yapılan değerlendirmelerin ardından haftanın ilk takım dokunulmazlığının sonucu açıklandı.

Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı. Kübra’nın kaptanlığındaki takım, bu sonuçla eleme potasına girme riskini şimdilik atlattı.

Takım oyununu kaybeden Hasan Alp kaptanlığındaki Kırmızı Takım ise bireysel dokunulmazlık mücadelesine çıkmak zorunda kaldı. Böylece yarışmacılar için gecenin ikinci aşaması başladı.

Bireysel dokunulmazlığı Muhammed kazandı

Kırmızı Takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme potasına girmekten kurtulmak için yeniden mutfağa girdi. Şefler bu kez yarışmacılardan lavaş kebabı hazırlamalarını istedi.

40 dakikalık sürede en başarılı tabağı ortaya çıkarmak isteyen yarışmacılar, hünerlerini sergiledi. Hazırlanan yemekleri tadan şefler, değerlendirmelerinin ardından bireysel dokunulmazlığın sahibini belirledi.

Gecenin sonunda bireysel dokunulmazlığı Muhammed kazandı. Bu sonuçla Muhammed, eleme adayı belirleme hakkını elde etti.

MasterChef’te ilk eleme adayı Nurten oldu

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Muhammed’in yaptığı seçim sonucunda haftanın ilk eleme adayı Nurten olarak belirlendi. Böylece Nurten, MasterChef Türkiye’de eleme potasına giren ilk yarışmacı oldu.

İkinci eleme adayı Enes seçildi

Gecenin son bölümünde Kırmızı Takım yarışmacıları arasında oylama yapıldı. Takım üyelerinin oyları sonucunda haftanın ikinci eleme adayı Enes oldu.

Böylece MasterChef Türkiye’de haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına giren isimler Nurten ve Enes olarak açıklandı. Yarışmada önümüzdeki bölümlerde oynanacak dokunulmazlık oyunları ve yapılacak oylamalarla eleme potasına yeni isimlerin eklenmesi bekleniyor.