MASAK Harekete Geçti! Yurt Dışına Çıkarılan Paralar İçin Özel Tim Kuruldu

Pusula fonu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), soruşturma kapsamında fon manipülasyonuyla bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerin mal varlıklarını ve yurt dışındaki servetlerini tespit etmek amacıyla özel bir ekip oluşturdu. Sabah’ın haberine göre, 20 kişiden oluşan ekibin, yurt dışına çıkarıldığı değerlendirilen paraların izini sürerek Türkiye’ye geri kazandırılması için çalışma yürüteceği öğrenildi.

MASAK’tan fon soruşturması için özel ekip

Pusula fonuna yönelik soruşturma kapsamında mali incelemeler devam ederken MASAK’ın da sürece ilişkin yeni bir adım attığı bildirildi. Fon üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen işlemlerin ve para hareketlerinin araştırılması amacıyla kurulan özel ekibin, şüpheli kişilerin servetlerini ayrıntılı şekilde incelemesi bekleniyor.

Haberde yer alan bilgilere göre, 20 kişilik ekip, fon manipülasyonuyla bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerin yurt içindeki ve yurt dışındaki mal varlıklarını araştıracak. Özellikle yurt dışına çıkarıldığı iddia edilen paraların hangi hesaplara aktarıldığı, bu işlemlerin nasıl gerçekleştirildiği ve söz konusu varlıkların nerelerde bulunduğu üzerinde durulacak.

Çalışmaların temel hedeflerinden birinin, suçtan elde edildiği tespit edilen gelirlerin izini sürmek ve yasal koşulların oluşması hâlinde bu varlıkların Türkiye’ye geri kazandırılmasını sağlamak olduğu belirtiliyor.

Yurt dışındaki varlıklar mercek altında

Fon soruşturmasında para hareketlerinin yalnızca Türkiye sınırları içerisinde değil, uluslararası ölçekte de araştırılması gündeme geldi. Özel ekibin, şüpheli finansal işlemleri inceleyerek yurt dışındaki hesaplar ve mal varlıkları hakkında bilgi toplanmasına yönelik çalışmalar yürüteceği ifade ediliyor.

Yurt dışına para aktarılması durumunda, ilgili işlemlerin hukuki niteliğinin belirlenmesi önem taşıyor. Her yurt dışı para transferinin suç teşkil etmediği, ancak suç geliri olduğu değerlendirilen varlıkların tespit edilmesi hâlinde ilgili mevzuat ve uluslararası iş birliği mekanizmalarının devreye girebildiği biliniyor.

Bu kapsamda, usulsüz şekilde yurt dışına çıkarıldığı tespit edilen veya suçla bağlantısı ortaya konulan varlıkların geri alınması için gerekli hukuki süreçlerin işletilmesi hedefleniyor.

Uluslararası Mali İstihbarat Birliği ile iş birliği

MASAK’ın çalışmalarında uluslararası iş birliğinin de önemli bir yer tutacağı bildirildi. Habere göre, yurt dışındaki para ve mal varlıklarının tespiti ve geri getirilmesi sürecinde EGMONT Grubu olarak bilinen uluslararası mali istihbarat ağıyla iş birliği yapılacak.

Egmont Grubu, dünya genelindeki mali istihbarat birimlerinin bilgi paylaşımını ve koordinasyonunu kolaylaştıran uluslararası bir ağ olarak faaliyet gösteriyor. Kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi mali suçlarla mücadelede ülkelerin ilgili birimleri arasında bilgi alışverişi yapılmasına yardımcı oluyor.

Bu iş birliği sayesinde, soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen uluslararası para hareketleri hakkında bilgi edinilmesi ve ilgili ülkelerde bulunan mali varlıkların araştırılması amaçlanıyor. Bununla birlikte, varlıkların dondurulması veya Türkiye’ye iade edilmesi gibi işlemler, ilgili ülkelerin mevzuatına ve gerekli hukuki prosedürlere bağlı olarak yürütülüyor.

Fon soruşturmasında yeni aşama

MASAK’ın kurduğu özel ekibin çalışmaları, Pusula fonu soruşturmasının mali boyutunun daha kapsamlı biçimde incelenmesi açısından önem taşıyor. İncelemelerde, şüpheli işlemlerin yanı sıra kişilerin mal varlıkları ve para transferlerinin de değerlendirilmesi bekleniyor.

Yurt dışındaki varlıkların tespit edilmesi durumunda, bunların Türkiye’ye geri kazandırılması için uluslararası adımlar atılabilecek. Ancak soruşturma kapsamında hangi kişilerin ne miktarda varlığa sahip olduğu ve ne kadar paranın geri getirilebileceği konusunda henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

MASAK’ın incelemeleri ve adli makamların yürüteceği süreçler sonucunda, fon soruşturmasının mali boyutuna ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.