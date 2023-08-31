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Marmaray’da kaydedildi, savcılık harekete geçti! Yanında oturan kadının…

Marmaray’da kaydedildi, savcılık harekete geçti! Yanında oturan kadının…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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31 Ağustos 2023 - 14:06

Marmaray’da çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem yarattı. Söz konusu görüntülerde bir kadının, yanında oturan yolcunun başörtüsünü açmaya çalıştığı görüldü. Hızla yayılan görüntüler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İncelenen kamera görüntülerinin ardından, söz konusu kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

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