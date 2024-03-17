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Marmaray’da kadın görevli dehşeti yaşadı! Kanlar içinde kaldı

Marmaray’da kadın görevli dehşeti yaşadı! Kanlar içinde kaldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Mart 2024 - 7:37

Kadıköy, Göztepe Marmaray İstasyonu’nda görevli Gülnihal Karadereli (34), aynı istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Aktay tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Marmaray'da kadın görevli dehşeti yaşadı! Kanlar içinde kaldı - Sayfa 1

Olay, dün akşam saatlerinde Göztepe Marmaray İstasyonu’nda meydana geldi.

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Marmaray'da kadın görevli dehşeti yaşadı! Kanlar içinde kaldı - Sayfa 2

İddiaya göre, istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Aktay(36) yüzü maskeli ve kapüşonlu halde, aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülnihal Karadereli’nin(34) yanına yaklaştı.

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Marmaray'da kadın görevli dehşeti yaşadı! Kanlar içinde kaldı - Sayfa 3

O sırada Aktay, yanında bulunan bıçağıyla kadın görevliye saldırmaya başladı.

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Marmaray'da kadın görevli dehşeti yaşadı! Kanlar içinde kaldı - Sayfa 4

Yüzünden aldığı bıçak darbesiyle Gülnihal Karadereli kanlar içerisinde yere yığıldı.

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Marmaray'da kadın görevli dehşeti yaşadı! Kanlar içinde kaldı - Sayfa 5

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Karadereli’nin yüzüne 40 dikiş atıldığı öğrenildi.

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Marmaray'da kadın görevli dehşeti yaşadı! Kanlar içinde kaldı - Sayfa 6

SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri Çetin Aktay’ı yakalayarak gözaltına aldı. Aktay’ın emniyetteki sorgusunda Gülnihal Karadereli’ye kin beslediği, olayı bundan dolayı gerçekleştirdiği öğrenilirken, Aktay’ın farklı suçlardan 11 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki sorgusu biten şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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Marmaray'da kadın görevli dehşeti yaşadı! Kanlar içinde kaldı - Sayfa 7

SALDIRI ANI KAMERADA

İstasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Aktay’ın yüzü maskeli ve kapüşonlu halde, aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülnihal Karadereli’ye bıçakla saldırması istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Aktay’ın güvenlik görevlisi Gülnihal Karadereli’nin yanına yaklaşarak bıçakla saldırdığı görülüyor.

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