Marıbor-Fenerbahçe maçı için çarpıcı iddia: Hükmen mağlubiyet! UEFA inceliyor

Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’nde Slovenya ekibi Maribor’u 3-0 yenerek play-offa kaldığı mata çıkan olaylar sonrası UEFA inceleme başlattı. İddiaya göre “Hükmen yenilgi” ihtimali de masada.
UEFA Avrrupa Konferans Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe’nin Maribor ile deplasmanda oynadığı 3. tur rövanş maçında tribünde yaşanan olaylar, karşılaşmanın önüne geçmişti. İki takım taraftarları arasında çıkan kavga sonrası flaş bir iddia ortaya atıldı!
TARAFTARLAR ARASINDA KAVGA
Fenerbahçe’nin 3-0 galibiyetle ayrılarak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turuna kaldığı maçın 66’ncı dakikasında Fenerbahçe taraftarlarını yer aldığı tribünle ev sahibi takım tribünleri arasında kavga çıktı. Maribor tribünlerinden kale arkasındaki alana atlayan bir taraftar, Fenerbahçe tribünlerine yönelerek pankarta saldırdı. Ardından sarı-lacivertli taraftarlardan biri o alana inerek pankartı geri aldı.
SES BOMBASI ATTILAR
Mücadele bu dakikada dururken polisin müdahalesi ile olaylar sakinleştirilmeye çalışıldı. Ardından Maribor tribünlerinden Fenerbahçeli taraftarların olduğu tribüne ses bombası atıldı. Yaşanan gerginlik bu olaydan sonra büyüdü. Polisin bazı taraftarlara gözaltı yaptığı görüldü. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, taraftarları sakinleştirmeye çalışırken tribünlerden su şişesi atılarak yuhalandı.
HÜKMEN MAĞLUBİYET
Mynet’in haberine göre, UEFA temsilcileri maçın bitiş düdüğünün ardından inceleme başlattı. Fenerbahçe’yi haklı bulduğu öne sürülen UEFA temsilcilerinin, Maribor kulübüyle ilgili yaptırım uygulamaya karar verdiği belirtildi. Hükmen mağlubiyet ve saha kapatma cezalarının konuşulduğu öğrenilirken, çok ağır bir para cezasının da kaçınılmaz olduğu gelen haberler arasında!