Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Mersin Mitingine Davet Edilmedi mi?

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Mersin Mitingine Davet Edilmedi mi?
0 views
07 Aralık 2021 - 16:21

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Mersin Mitingine Davet Edilmedi mi?

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Mersin mitingine çağırlmaması hakkındaki iddiaları yazdı.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Mersin Mitingine Davet Edilmedi mi?

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Mersin mitingine davet edilmediği iddialarına ilişkin olarak, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmeyi yazdı.

Sarıkaya, Torun ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu iddiayı okuduğunu ve şaşkınlık içinde tartışmayı izlediğini belirtti. ‘Biz bir tek belediye başkanımızı mitinge davet etmedik ki!..’ dedi. İzmir, Adana Büyükşehir belediye başkanları giderken, Ankara ve İstanbul’un gelmemesinin nedenini sordum, her zamanki sakin üslubu içinde yanıtladı: ‘Belediye başkanlarımızdan bazıları aradı ve gelmek istediklerini söyledi. Ben de Genel Başkanımızı aradım ve durumu ilettim. Sayın Genel Başkanımız, ‘Eğer o gün işleri yoksa ve gelmek istiyorlarsa burası kendi mitingleri zaten sormalarına gerek yok; ama programı ve önceden planlı etkinliği olanın da gelmesine gerek yok’ dedi. Ben de arayana bu mesajı ilettim. Dileyen geldi, kimseyi davet söz konusu değildi ki…’

Mansur Yavaş’ı da aradığını söyleyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

“Yanıtı farklı olmadı: ‘Ben CHP adayı olarak seçilmiş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım, kendi mitingime davetle mi gideceğim?’

Gitmeme nedeni hakkında da bilgi aktardı. Mitingin yapıldığı tarih Dünya Özürlüler Haftası’nın ilk günleriydi, üç ay öncesinden bu güne özgü olarak etkinlikler hazırlanmış. Özürlü yurttaşlara da Başkan’ın bu etkinliklerde bizzat bulunacağı bildirilmiş. Durum böyle olunca ve Genel Merkez de ‘eğer önceden planlı etkinlikleriniz varsa iptal etmeyin’ mesajı verdiği için özürlülere yönelik etkinliğe katılmaya karar verilmiş. Özetle, ne Genel Merkez bir grup belediye başkanını çağırıp, bir grubu çağırmamazlık yapmış… Ne de mitinge gitmeyen başkanlar davet gelmediği için gitmeme yolunu tercih etmiş.”

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın Doğan’ın AKP’li Damadı Mehmet Ali Yalçındağ da Gemiyi Terk EttiAydın Doğan’ın AKP’li Damadı Mehmet Ali Yalçındağ da Gemiyi Terk Etti
Berat Albayrak’tan Demirören Medyaya OperasyonBerat Albayrak’tan Demirören Medyaya Operasyon
Yağmur Ayaz ayakkabı fuarını açtıYağmur Ayaz ayakkabı fuarını açtı
Beren Saat ile Kenan Doğulu, İstanbul geccelerinde!Beren Saat ile Kenan Doğulu, İstanbul geccelerinde!
Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer derin dekoltesiyle ödül törenine damga vurdu!Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer derin dekoltesiyle ödül törenine damga vurdu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Ali Yılmaz Okuduğu Okulu Unutmadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aydın Doğan’ın AKP’li Damadı Mehmet Ali Yalçındağ da Gemiyi Terk Etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Berat Albayrak’tan Demirören Medyaya Operasyon
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Mersin Mitingine Davet Edilmedi mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yağmur Ayaz ayakkabı fuarını açtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beren Saat ile Kenan Doğulu, İstanbul geccelerinde!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer derin dekoltesiyle ödül törenine damga vurdu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu birbirinden cesur pozlarıyla nefes kesti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’ten cesur tercih! Dekolteli elbisesi geceye damga vurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İrem Derici, derin göğüs dekolteli pozuna not düştü! ‘Gönülsüz sansür…’
SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Ali Yılmaz Okuduğu Okulu UnutmadıAralık 7, 2021-5:04 pm
Mersin Valiliği: CHP Mitingine Yaklaşık 21 Bin 500 Kişi KatıldıAralık 6, 2021-5:05 pm
AKP İçinde Çatlak: 6 Vekil İstifa EdecekAralık 6, 2021-4:31 pm
Van’da 4,9 Büyüklüğünde Deprem!Aralık 6, 2021-4:26 pm
Güle Güle EnginAralık 2, 2021-5:20 pm
Erdoğan ile Fahrettin Koca arasında kameralar önünde dikkat çeken diyalog! ‘Sen ne söyledin şimdi?’Aralık 2, 2021-2:40 pm
Muhalefetten Erdoğan’a Dolar Tepkisi: Konuşma ArtıkAralık 1, 2021-4:57 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !