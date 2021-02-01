Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Mersin Mitingine Davet Edilmedi mi?

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Mersin mitingine davet edilmediği iddialarına ilişkin olarak, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmeyi yazdı.

Sarıkaya, Torun ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu iddiayı okuduğunu ve şaşkınlık içinde tartışmayı izlediğini belirtti. ‘Biz bir tek belediye başkanımızı mitinge davet etmedik ki!..’ dedi. İzmir, Adana Büyükşehir belediye başkanları giderken, Ankara ve İstanbul’un gelmemesinin nedenini sordum, her zamanki sakin üslubu içinde yanıtladı: ‘Belediye başkanlarımızdan bazıları aradı ve gelmek istediklerini söyledi. Ben de Genel Başkanımızı aradım ve durumu ilettim. Sayın Genel Başkanımız, ‘Eğer o gün işleri yoksa ve gelmek istiyorlarsa burası kendi mitingleri zaten sormalarına gerek yok; ama programı ve önceden planlı etkinliği olanın da gelmesine gerek yok’ dedi. Ben de arayana bu mesajı ilettim. Dileyen geldi, kimseyi davet söz konusu değildi ki…’

Mansur Yavaş’ı da aradığını söyleyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

“Yanıtı farklı olmadı: ‘Ben CHP adayı olarak seçilmiş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım, kendi mitingime davetle mi gideceğim?’

Gitmeme nedeni hakkında da bilgi aktardı. Mitingin yapıldığı tarih Dünya Özürlüler Haftası’nın ilk günleriydi, üç ay öncesinden bu güne özgü olarak etkinlikler hazırlanmış. Özürlü yurttaşlara da Başkan’ın bu etkinliklerde bizzat bulunacağı bildirilmiş. Durum böyle olunca ve Genel Merkez de ‘eğer önceden planlı etkinlikleriniz varsa iptal etmeyin’ mesajı verdiği için özürlülere yönelik etkinliğe katılmaya karar verilmiş. Özetle, ne Genel Merkez bir grup belediye başkanını çağırıp, bir grubu çağırmamazlık yapmış… Ne de mitinge gitmeyen başkanlar davet gelmediği için gitmeme yolunu tercih etmiş.”