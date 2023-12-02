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Mansur Yavaş, tekrar aday olmak için başvurdu

Mansur Yavaş, tekrar aday olmak için başvurdu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Aralık 2023 - 13:59
Yerel seçimler için geri sayım başlamışken kritik bir gelişme yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeniden aday olduğunu açıkladı.

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