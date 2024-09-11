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Manisa’nın Akhisar ilçesinde deprem

Manisa’nın Akhisar ilçesinde deprem
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Eylül 2024 - 8:47

Manisa Akhisar ilçesinde AFAD verilerine göre 3.9 büyüklüğünde deprem olurken, Kandilli Rasathanesi’ne göre ise 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından açıklanan verilerde ise saat 03.36’da Manisa’nın Akhisar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem yerin 6.9 km altında oluştu.

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Kandilli Rasathanesi verileri ışığında Manisa, Akhisar-Yenice bölgesinde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem saat 03.36 sıralarında gerçekleşirken, yerin 8.6 km altında meydana geldi.

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Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, sarsıntı çevre illerde de hissetildi.

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