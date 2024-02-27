Manevi temizlik ayağıyla paraları topladı lüks otele böyle geldi

Manevi motivasyon adı altında muhafazakar kadınları toplayıp sohbet eden şahsın videosu sosyal medyada izlenme ve paylaşım rekoru kırdığı görüldü.

Para karşılığı “Bilinçaltı temizliği” yaptığını iddia eden şahıs konuşma yaptığı otele lüks aracıyla gelip o anları sosyal medyada paylaşması gündem oldu.

Muhafazakar kadınları toplayıp, sohbet eden şahıs işleri büyüttüğü bildirildi.

Söz konusu videoda ilahi tarzı bir müziğin olması dikkat çekti.

Video sosyal medyada kısa zaman izlenme ve beğeni rekoru kırdı.