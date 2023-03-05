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MALUMUN İLANI!
Demet Söz
Demet Söz( demet.soz@haberkonseyi.com )
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05 Mart 2023 - 12:55

Komedyenle, komik olma arasında ciddi bi zeka farkı vardır. O yüzden, beklenen sonun “kaybedenler kulübü” üyelerine “komikler” olarak hitap etmekte hiçbir sakınca görmüyorum. Aylardır yazıyorum, söylüyorum ..bu iş böyle olmaz, böyle acemice…bencilce…içinde “halkın” esamesinin okunmadığı bi üslupla, “Türkiye” kumar masasına konmaz diye ….
Yılmaz Özdil’i dinledim. Çok haklı! Ama artık ne gibi bi çekincesi varsa, halkın anlayacağı dilden çok uzak bir dille…üstü kapalı imalarla anlatmaya çalışmış ki; günün sonunda asıl söylediği şu: Bu okyanus ötesi planlanmış proje olan “masa”, herşeyi eline yüzüne bulaştırmıştır ve sonuç, her zaman ki gibi Erdoğan’ın lehine dönmüştür. Özdil’in açık açık söyleyemediği şey tam olarak budur. Kuklaların ipleri koptu yani! Bu ortaklık başladığından beri, muhalefetin tüm yaptığı, iktidara bir hediye paketi hazırlamak oldu…en son Akşener’e de kurdelayı bağlatıp iktidara teslim ettiler.
Güven vermesi ve saygınlığı olması gereken bu kadar insanın, ucuz hesaplarla kendilerini bu seviyesiz konumlara koymaları “Türkiye”için acı bir tablodur. Esnaflar pazarlıkta anlaşamadı, ticaret yarıda kaldı…olan tam olarak budur!
Bu insanlar halkın güvenini , zekasını küçümsediler ve en önemlisi, oyalayarak zaman kaybettirdiler. Bunun siyaseten mutlaka ki bir bedeli olacak! Erdoğan, halkın bunlara olan öfkeli tepkisini de arkasına alarak, buldozer gibi üzerlerinden geçecek. Erdoğan çok iyi olduğu için değil! Muhalefet berbat olduğu için!

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