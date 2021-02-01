Malatya Halkı Ne İstiyorsa Ben Yapmaya Hazırım

Selahattin Gürkan; 2019 yılı yerel seçimlerinde ise Malatya özelinde daha
önce ulaşılamamış yine Türkiye genelinde de rekor bir oy oranı ile
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezun olan Selahattin Gürkan Rekor
bir oy ile Anakent Belediye başkanlığına seçilmiştir.
Malatya halkının çok sevdiği başkanın kulislerde çıkan
dedikodulara göre yeni seçimlerde Başkana Malatya Milletvekilliği
konuşulurken Başkan ” Malatya halkı beni nerede görmek
istiyorlarsa ben orada hizmet vermeye hazırım bunun cevabı
halkın kendisindir ” dedi. Malatya örnek bir şehir olarak
temizliğin tek yeri olarak gösterilirken Türkiye bir ilk şehir olarak
evlerinde çeşmeden temiz içme suyu olan bir ilimizdir
Sokaklar Pırıl Pırıl
Her sabah ve akşam caddeler sabunlu sular yıkanır temizlenir
yerlerde hiç bir çöp bulunmaz Malatya halkının başkana istediği
zaman gidip göre bilir kapısı hiç kapanmayan bir belediye
başkanına sahip bir ilimizdir.