Malatya Halkı Ne İstiyorsa Ben Yapmaya Hazırım

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Selahattin Gürkan; 2019 yılı yerel seçimlerinde ise Malatya özelinde daha

önce ulaşılamamış yine Türkiye genelinde de rekor bir oy oranı ile

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezun olan Selahattin Gürkan Rekor

bir oy ile Anakent Belediye başkanlığına seçilmiştir.

Malatya halkının çok sevdiği başkanın kulislerde çıkan

dedikodulara göre yeni seçimlerde Başkana Malatya Milletvekilliği

konuşulurken Başkan ” Malatya halkı beni nerede görmek

istiyorlarsa ben orada hizmet vermeye hazırım bunun cevabı

halkın kendisindir ” dedi. Malatya örnek bir şehir olarak

temizliğin tek yeri olarak gösterilirken Türkiye bir ilk şehir olarak

evlerinde çeşmeden temiz içme suyu olan bir ilimizdir

Sokaklar Pırıl Pırıl

Her sabah ve akşam caddeler sabunlu sular yıkanır temizlenir

yerlerde hiç bir çöp bulunmaz Malatya halkının başkana istediği

zaman gidip göre bilir kapısı hiç kapanmayan bir belediye

başkanına sahip bir ilimizdir.