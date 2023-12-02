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Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk’ten ilk açıklama: Çok etkilendik, düşmanım yaşamasın

Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk’ten ilk açıklama: Çok etkilendik, düşmanım yaşamasın
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Aralık 2023 - 14:20
Haklarında soruşturma başlatılan ve mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, “Çok zor bir süreç, düşmanımın yaşamasını istemem” dedi.

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