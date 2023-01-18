MAHSUN’DAN BÜYÜK VEFA!

Mahsun Kırmızıgül, 3 Şubat’ta vizyona girecek olan Prestij Meselesi filminde,
öğretmenlerini de unutmayarak büyük bir vefa örneği gösterdi.
Mahsun Kırmızıgül, merakla beklenen iddialı filmi Prestij Meselesi’nde İTÜ Türk Musikisi
Devlet Konservatuvarındaki öğretmenlerini de unutmadı.
ÖĞRETMENLERİ GURUR DUYDU!
Filmde öğretmenlerine de yer veren Kırmızıgül, çekimler sırasında duygulu anlar yaşadı. Her
biriyle tek tek sohbet edip hasret gideren Mahsun Kırmızıgül, onlardan duyduğu övgü dolu
sözler ve ‘Seninle gurur duyuyoruz’ cümlelerinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
Yılın filmi Prestij Meselesi’nde usta oyuncu Meral Çetinkaya da konservatuvar öğretmeni
olarak rol aldı.